Primarul general Nicușor Dan îl acuză pe Sebastian Burduja, liderul organizației PNL București, că nu votează proiectul de buget al Capitalei din cauza alegerilor de anul acesta. „Consider că acest blocaj e afectat de perioada pre-electorală, același buget l-am propus în 2023 și s-a votat și în 2022. Nu văd care e diferența”, a declarat Nicușor Dan, la Digi24. Burduja îl contrazice și susține că în realitate nu există un dialog cu edilul Capitalei.

Nicușor Dan spune că PNL București nu votează bugetul Capitalei pentru că sunt alegeri anul acesta.

„Problema cu bugetul e următoarea – noi avem niște fonduri europene care s-au transferat din exercițiul anterior în cel viitor. Știți că în decembrie a fost limita pentru exercițiul anterior, acolo sunt bani pe care o să-i avem în 2024 dar pe care nu putem să-i punem în buget. Și mai avem datorie publică. Ce reclamă PNL în momentul ăsta e că nu am pus 700 milioane de lei la subvenții și ce spun eu că aceste 700 de milioane o să-i punem imediat ce o să se aprobe fazarea în mod oficial, că acord de principiu există.

Noi avem acești 700 de milioane de lei pe care o să le primim de-a lungul anului, iar propunerea cu care vine PNL e să-i punem în subvenții urmând ca atunci când se aprobă fondurile europene abia atunci să-i punem în reparații și investiții, ceea ce înseamnă să pierdem timp.

Consider că acest blocaj e afectat de perioada pre-electorală, același buget l-am propus în 2023 și s-a votat și în 2022, a venit Fitch și a zis că e bine. Nu văd care e diferența între ce am făcut anii trecuți și ce am făcut acum”, a spus Nicușor Dan.

Burduja îi cere lui Nicușor Dan „să justifice fiecare leu”

În replică, Sebastian Burduja susține că aprobarea proiectului de buget al Capitalei nu ar avea legătură cu alegerile de anul acesta și că în realitate nu există un dialog cu Nicușor Dan. La rândul său îl acuză pe edilul Capitalei că subdimensionează cheltuielile și îi cere să justifice fiecare leu.

„Suntem la jumătatea lunii martie și nu avem buget aprobat și negocieri extrem de grele și de fapt dialogul e absent cu primarul general. (...)Nicio legătură bugetul cu alegerile, în proiectul cu care domnul Nicușor Dan se încăpățânează să rămâne lipsește un miliard de lei de la căldură, apă caldă și transport. Dacă aceste sume nu vor fi bugetate, bucureștenii riscă să rămână fără servicii publice esențiale și de aceea noi insistăm să ne spună de unde vor veni acești bani,

Dânsul a făcut în oglindă ce a făcut doamna Firea. Doamna Firea când făcea proiectul de buget supraestima veniturile ca să poată bugeta pe tot felul de lucruri – n-a rămas aproape nimic în urmă. Domnul Nicușor Dan estimează corect veniturile dar subdimensionează cheltuielile, tot pentru aloca, iată, peste 800 de milioane Lei în plus pe bunuri și servicii. Trebuie să iasă și să justifice fiecare leu.

Uitați-vă în proiectul de buget, sunt peste 70 de milioane de lei, de exemplu, în plus față de anul trecut pentru administrația cimitirelor. Sunt niște sute de milioane de lei la străzi, avem nevoie de investiții. La bunuri și servicii vorbim de mici reparații, poate sunt lucruri care dau bine în campanie, dar bucureștenii au nevoie de altceva”, a spus liderul organizației PNL București.

„Cred că bucureștenii au nevoie de un nume nou, de o viziune pentru acest oraș sunt 34 de ani în care au fost tot felul de experimente, de incendii care au fost stinse în oraș și e nevoie de o viziune pe termen lung pentru o capitală europeană. Pentru că potențial economic Bucureștiul are. PIB per capita ajustat la puterea de cumpărare este peste Roma, Madrid, Berlin. Lucruri pe care le-am mai spus pentru că Bucureștiul de azi arată atât de rău din cauza modului în care a fost administrat.

Mi-amintesc foarte bine, era nevoie în București atunci de o schimbare, după patru ani de administrație care iarăși nu performase exista risipă, evenimente care n-aveau sens și problemele mari ale Bucureștiului nu erau rezolvate cum nu sunt rezolvate nici azi. PNL a avut toată disponibilitatea, Nicușor Dan avea toate șansele să performeze, nu a reușit și cea mai mare dezamăgire este pentru PNL”, a mai spus Burduja.

Editor : C.L.B.