Poluarea din București poate fi redusă la jumătate într-un mandat de 4 ani la primărie, spun Nicușor Dan, candidat la primăria generală a Capitalei la alegerile locale din 2020, invitat la Jurnalul de Seară de la Digi24.

Claudiu Pîndaru: O să vă rog un răspuns sincer, uitându-vă către bucureștenii cărora le cereți votul. Această problemă a poluării poate fi rezolvată sau să ne obișnuim cu plămânii plini de aerul de acum?

Nicușor Dan: Evident că poate fi rezolvată și într-un mandat de patru ani, ea poate, cumva, să fie redusă la jumătate.

Claudiu Pîndaru: Asta ar fi un rezultat spectaculos.

Nicușor Dan: Am omis să spun poate lucrul cel mai important legat de poluare – noi continuăm să pierdem spații verzi. Adică, în planurile de sistematizare ceaușiste, pentru că Bucureștiul, mare parte din el, e constituit din aceste zone, au fost prevăzute spații verzi între blocuri cu destinația de spațiu verde. În 1990 când am schimbat regimul am aruncat și planurile de sistematizare, am făcut un plan urbanistic general în anul 2000, dar nu am pus punctual fiecare din aceste spații verzi în planul urbanistic general. Ideal era să facem în 1990 asta. Să stabilizăm o dată pentru totdeauna spațiile verzi. Nu am putut, nu am făcut-o, am pierdut jumătate din spațiile verzi.

Instrumentul pe care legea îl prevede de 10 ani este registrul pentru spații verzi. Adică să inventariem ce este spațiu verde în București, acestea să fie trecute într-un registru, registrul să fie integrat în planul urbanistic general și să nu mai dispară spațiile verzi nici dintre blocuri și nici din marginea parcurilor.

Trebuie să nu toaletăm, pentru că toți specialiștii spun că oamenii ăștia cu drujbe distrug copaci și vedem și noi cu ochii noștri. Trebuie să angajăm specialiști care să știe ce înseamnă să îngrijești un copac și trebuie, mai ales, să plantăm foarte mulți copaci, de ordinul unui milion.