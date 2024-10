Nicușor Dan: Sunt pentru desființarea Poliției locale. Acum, sunt obligat să lucrez cu ea

Vă prezentăm în exclusivitate, mesajul lui Nicușor Dan după scandalul primarilor de la Piața Unirii. Primarul General vede ca oportună desființarea Poliției locale, ale cărei atribuții, spune Nicușor Dan, pot fi preluate de Poliția Națională într-un mod, citez, „mai profesionist”.

Florin Negruțiu, jurnalist Digi24: Dumneavoastră sunteți pentru, sau împotriva desființării poliției locale?

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei: Eu dintotdeauna am fost pentru desființarea poliției locale. Acum, evident, că o am în subordine, trebuie să lucrez cu ea și, conform legii, poliția locală are niște atribuții, care trebuie să fie preluate de alte compartimente, în ipoteza desființării. Acum eu sunt obligat să lucrez cu poliția mea locală, sigur.

Florin Negruțiu: Dar considerați că este inutilă această instituție care a fost înființată în 2010?

Nicușor Dan: Ea are atribuții de ordine publică, care pot fi preluate de poliția națională, care, s-o spunem drept, este mai profesionistă pe chestiuni de ordine publică decât polițiile locale, în general, din orașele și comunele din România. Ea are atribuții pe chestiuni tehnice, cum ar fi disciplina în construcții, mediu.

Editor : Liviu Cojan