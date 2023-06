Noii miniștri ai Cabinetului Ciolacu. Florin Barbu, zis Busi, a ajuns la Agricultură după ce a fost mâna dreaptă a fugarului Vâlcov

În noul guvern condus de Marcel Ciolacu apar personaje noi, necunoscute publicului. Cum este Florin Barbu, fost inspector, șef de serviciu și director în Primăria Slatina, ajuns un deputat PSD, pus acum să se ocupe cu portofoliul Agriculturii. În zona Olt, Busi este cunoscut ca fiind fosta mână dreaptă a primarului dat urmărire penală internațională, Darius Vâlcov. Pregătirea universitară a lui Barbu este în Economie, iar la ultimele alegeri el a contribuit cu 120.000 de lei la campania electorală a PSD.

Florin Barbu, noul ministru propus pentru Agricultură, este un personaj cu o notorietate care tinde spre zero. El a fost nominalizat pentru a face parte din guvernul Ciolacu la propunerea grupării din PSD conduse de pe Paul Stănescu, secretar general al partidului. Barbu îi succede în funcție lui Petre Daea, un personaj popular, care a căzut în dizgrația liderilor PSD - spun surse din partid - după scandalul fondurilor de la Bruxelles pentru agricultură, în condițiile în care Bulgaria a reușit să obțină mai multe fonduri decât România.

Vreme de mulți ani, Florin Barbu a condus diverse structuri din Primăria Slatina, în vremea în care aceasta era condusă a Darius Vâlcov, respectiv 2004-2012. Din această perioadă apare și porecla Busi, atribuită lui Florin Barbu - spun surse din partid - pentru faptul că ar fi fost mâna dreapta a lui Darius Vâlcov din postura de director economic al primăriei.

Darius Vâlcov a intrat în atenția DNA și a fost acuzat de trafic de influenţă, spălare de bani şi efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia publică pe care o deținea. Ulterior, el a fost condamnat la șase ani de închisoare și, după o perioadă de urmărire internațională, s-a predat recent poliției unei localități din zona Napoli, Italia.

În rechizitoriul celor de la DNA, Darius Vâlcov era acuzat și de faptul că a primit sume mari de bani (20% din valoarea contractelor) de la firma Tehnologica Radion pentru a i se facilita câștigarea unor licitații derulate de Compania de Apă Olt SA. La acea dată directorul economic al Primăriei Slatina era Florin Barbu, propus azi pentru conducerea Ministerului Agriculturii. Soția lui Florin Barbu, Doinița, lucra pe atunci, dar lucrează și astăzi la Compania de Apă Olt SA.

După ce Darius Vâlcov a intrat pe mâna procurorilor DNA, Florin Barbu - Busi a fost preluat ca om de încredere de gruparea din partid condusă de Paul Stănescu, fost lider al PSD Olt, actualmente secretar general al partidului. În anul 2014, Barbu devenea directorul unei agenții guvernamentale din subordinea MInisterului Agriculturii, respectiv Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare. Surse din PSD spun că această agenție derulează sume foarte mari de bani, de ordinul miliardelor de euro, pentru investiții în zona digurilor și irigațiilor. În anul 2020, Florin Barbu apărea pentru prima oară pe lista de candidați a PSD pentru un post de deputat în Parlamentul României, pe care le câștigă. El devenea astfel președintele Comisiei parlamentare pentru Agricultură, după ce aceasta fusese condusă înainte și de Alexandru Stănescu, fratele lui Paul Stănescu.

Colegii de partid ai lui Florin Barbu spun - sub protecția anonimatului - că va fi foarte dificil pentru acesta să facă față relației ministeriale cu Bruxellesul pentru simplul motiv că nu are pregătirea necesară pentru leadership pe zona de agricultură, dar și pentru faptul că nu știe limba engleză. “Ce limba engleză? El se descurcă greu și cu limba română”, susțin sursele citate. În CV-ul său public Florin Barbu menționează că are cunoștințe de limba engleză la nivelul B2 (uitilizator independent). În același CV, Petre Barbu se laudă cu “bune abilităţi de comunicare dobândite din activităţile derulate de-a lungul timpului și cu excelente abilităţi de interacţiune cu oamenii, diplomaţie, tact, bun negociator, abilităţi de persuasiune”.

Ce avere are Florin Barbu

Pe portalul declarațiilor de avere și interese ale Agenției Naționale de Integritate, Florin Barbu apare cu o singură declarație de avere, din anul 2022. Alte două declarații de avere apar pe pagina de internet a Camerei Deputaților. Și alte cinci declarații de avere apar pe pe site-ul Primăriei Slatina, Potrivit acestor documente, Florin Barbu nu a declarat niciodată că ar avea alte venituri din indemnizații în afara salariilor pe care le lua de la instituțiile statului. Cu toate acestea, el declară că încasează o chirie anuală în valoare de 11.136 lei, dar nu precizează nicăieri în baza cărei proprietăți. De asemenea, el declară că are în proprietate doar un apartament de 86mp în Slatina. Barbu figurează cu mai multe datorii la bănci. În declarația de avere din 2020, Florin Barbu declara că a contribuit la campania electorală a PSD cu 120.000 lei. În declarația din 2022, el anunța că a câștigat din jocuri de noroc suma de 14.850 lei.

Florin Barbu: România a fost grânarul Europei când PSD a fost la guvernare

Propus ministru al Agriculturii, Florin Barbu s-a făcut remarcat în Parlament la dezbaterea unei moțiuni împotriva ministrului Petre Daea, în 18 aprilie 2023. Cu acel prilej a făcut o declarație care a stârnit controverse printre deputați, el spunând că, în vremea când a fost condusă de PSD, România a fost grânarul Europei. “Îi întreb pe cei care astăzi aruncă cu mizerii în Petre Daea, ministrul agriculturii. Au văzut vreodată o staţie de irigaţii, un canal de apă? Au coborât de pe trotinetă să vadă cum arată un tractor sau o combină? Au fost vreodată pe câmp să vadă cum este solul, cum este floarea de rapiţă, bobul de grâu sau seminţele de floarea-soarelui? (Vociferări.)Da, ştiu, au fost pentru selfie de sezon. Dar , dragi colegi de la USR, agricultura este mult mai mult de atât. Vorbiţi despre România, grânarul Europei? Tocmai generaţia pe care o huliţi, din care face parte şi Petre Daea, a fost, din România, grânarul Europei. Aceşti specialişti sunt din ce în ce mai puţini, pentru că de-a lungul a 30 de ani, vizionari, aşa ca voi, au tot distrus viitorul agriculturii româneşti. Şi ştiţi când România a mai fost grânarul Europei? Când Partidul Social Democrat a fost la guvernare”, a declarat Florin Barbu de la tribuna Parlamentului.