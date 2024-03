Florin Barbu: Fermierii români produc pui de calitate. România are un grad de autosuficienţă de 160% la carnea de pui

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Florin Barbu a declarat că „fermierii români produc pui de calitate”, iar „România are un grad de autosuficienţă de 160% la carnea de pui”.



„Fermierii români produc pui de calitate. România are un grad de autosuficienţă de 160% la carnea de pui. Exportăm, am deschis pieţe împreună cu omologul meu francez, aproape 40% din cantitate de pui se duce în Franţa. Înseamnă că este un pui de calitate. Şi doi, instituţiile abilitate de control cred că trebuie să pună, la cele apărute în spaţiul public, certificatul şi practic controlul pe care l-au făcut în laboratoare pentru acest tip de pui”, a afirmat Florin Barbu, întrebat dacă unele firme vopsesc puii pentru a face carnea să pară mai bună, vineri la Târgul de promovare a produselor agroalimentare româneşti, la MADR, potrivit News.ro.

Chestionat dacă e un tip de înşelătorie ceea ce s-a întâmplat cu puii vopsiţi, ministrul Agriculturii a răspuns: „Nu pot să îmi dau cu părerea”.

De asemenea, Florin Barbu a precizat, joi la Arad, că el nu crede că „fermierii români vopsesc puii”. „Cel mai mare export de carne de pui în Franţa se face din România, de la fermierii români, pentru că noi avem pe carnea de pui un grad de autosuficienţă de 160%. România produce aproape 400 de milioane de pui”, a mai spus social-democratul care a adăugat că ţara noastră produce aproape 400 milioane de pui.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor Horia Constantinescu a avertizat, miercuri dimineaţă, că unele firme vopsesc carnea de pui, pentru a o face să pară mai bună, uneori procedura fiind realizată în timpul hrănirii, astfel încât vopseaua să nu poată fi spălată. În aceste condiţii, a spus Constantinescu, ne confruntăm cu un „atentat serios la siguranţa fiecăruia dintre noi”.

Ulterior, ANPC a precizat că verificările au relevat câteva nereguli la un număr restrâns de producători şi că „au fost luate toate măsurile necesare pentru a menţine un nivel înalt de protecţie a consumatorilor”.

Editor : A.P.