Nu s-a ajuns la un acord pentru desființarea Secției Speciale. Stelian Ion: Coaliția se pare că nu-și dorește desființarea SIIJ

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a anunţat că propunerea sa pentru desfiinţarea Secţiei speciale, discutată în şedinţa coaliţiei de marţi, nu a fost acceptată de UDMR, el a apreciind că, în ansamblu, coaliţia se pare că nu-şi doreşte desfiinţarea SIIJ.

„Coaliţia, per ansamblu, se pare să nu-şi doreşte deocamdată, cu adevărat, desfiinţarea SIIJ. Am venit cu o nouă propunere, a fost rezonabilă, nu a fost încă acceptată. A fost o propunere în sensul în care, dacă un magistrat ar fi anchetat în calitate de suspect sau inculpat de către o unitate de parchet specializată - DNA, DIICOT sau Parchetul General, a parchetelor pe lângă curţile de apel - să poată solicita o trimitere a dosarului către o altă unitate de parchet învecinată. (...) Să meargă la o unitate de parchet din cadrul aceleaşi structuri, astfel încât să respectăm şi programul de guvernare şi angajamentele”, a declarat Stelian Ion la finalul şedinţei.

Ministrul susţine că „UDMR nu vrea nici această variantă” de desfiinţare a SIIJ.

„Se pare că nu convine UDMR nicio variantă de desfiinţare a SIIJ. (...) Să pui condiţii la fiecare şedinţă este o dovadă a faptului că, atunci când am agreat programul de guvernare, n-au fost sinceri. Desfiinţarea SIIJ necondiţionată este trecută în programul de guvernare, dublată de refacerea competenţelor DNA a fost foarte clară. Problema UDMR nu este atât legată de SIIJ, cât de DNA.Sub nicio formă nu vor refacerea competenţelor DNA. (...) Probabil îşi fac socoteala că vor trage de timp foarte mult, că poate nu se va desfiinţa SIIJ foarte curând”, a arătat ministrul.

El a reafirmat că „România va trebui să desfiinţeze SIIJ şi să respecte angajamentul pe care l-a avut întotdeauna în ultimii ani, mai ales cu privire la lupta împotriva corupţiei, care trebuie să continue”.

„Şi a reinventa SIIJ sub o altă formă, în altă parte nu înseamnă decât o slăbire a luptei împotriva corupţiei, ceea ce nu va fi acceptat de Comisia Europeană. Consecinţele vor fi de ordin internaţional şi vor veni în principal din partea Comisiei Europene. (...) E complicat să guvernezi pe justiţie cu UDMR, pentru că, iată, nu s-au debarasat de politica pe care au dus-o în anii trecuţi împreună cu PSD. Împărtăşesc viziunea PSD pe justiţie şi continuă cu aceleaşi idei. Eu aşteptam o schimbare de optică sau măcar un compromis, o renunţare. (...) Nu sunt de acord cu ceea ce spune UDMR. Mai mult invocă faptul că n-au fost convocaţi la discuţii pe legile justiţiei. Nici vorbă de aşa ceva”, a susţinut Stelian Ion.

Întrebat dacă beneficiază de susţinerea premierului şi a PNL privind desfiinţarea SIIJ, acesta a arătat că în Parlament lucrurile s-au împotmolit „grav”.

„Şi aici mi se pare că voinţa politică s-a diminuat foarte mult. (...) PNL susţine desfiinţarea SIIJ, au spus-o. (...) Aşteptarea mea personală era nu atât faţă de premier, cât mai ales faţă de Parlament, era la mai multă implicare, în sensul în care nu e suficient să spui că tu eşti de acord cu orice variantă de desfiinţare a SIIJ, dar o implicare activă în sensul de a-i convinge pe parteneri”, a adăugat Stelian Ion.

La finalul ședinței, președintele PNL Ludovic Orban a declarat că „coaliția caută o formulă potrivită” și că „discuția continuă”. „Punctul nostru de vedere este că trebuie analizată foarte serios”, a mai spus Ludovic Orban.

Noua variantă de desfiinţare a Secţiei speciale care a fost propusă de ministrul Justiţiei, Stelian Ion, nu prezintă garanţii reale pentru independenţa judecătorilor, a afirmat liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, la finalul şedinţei coaliţiei de guvernare.

Florin Cîțu: Voi susține orice soluție care merge în direcția desființării cât mai rapid a SIIJ

Premierul Florin Cîţu a declarat marţi că va susţine orice soluţie de desfiinţare cât mai rapidă a Secţiei speciale pentru anchetarea magistraţilor, punctând că este important ca aceasta să nu poată fi contestată la Curtea Constituţională.

El a afirmat că discuţia din coaliţie asupra noii propuneri de desfiinţare a Secţiei speciale, prezentată de ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a fost doar una politică, fără experţi.

„E complicat să te pronunţi. (...) Orice soluţie care merge în direcţia desfiinţării SIIJ cât mai rapid este o soluţie pe care o voi susţine. Ştiţi foarte bine că am fost foarte rapid în şedinţa de Guvern să desfiinţăm SIIJ prin proiect de lege, este acum în Parlament, eu sunt deschis să văd toate variantele, dar trebuie o decizie unanimă. (...) Din punctul meu de vedere este important să ne uităm la ceea ce am făcut până acum şi este clar că vreau să avem o soluţie care să nu poată să fie contestată la CCR”, a declarat premierul la Parlament.

Cîţu a susţinut că discuţia din coaliţie pe acest subiect a fost una bună şi că s-a înregistrat progres.

„Eu zic că a fost o discuţie foarte bună. Văd progres. Aşa cum am spus şi săptămâna trecută, e bine că membrii coaliţiei evaluează strategia, avem acelaşi obiectiv de a desfiinţa SIIJ. Ne uităm la strategie cum să facem acest lucru. (...) Eu vreau să mă uit la partea bună. Am stat la aceaşi masă, am discutat, fiecare şi-a spus părerea. Obiectivul este desfiinţarea SIIJ. Bineînţeles că sunt discuţii şi acum ne gândim la strategie. Le-am spus colegilor că trebuie responsabilitate şi curaj, să ne asumăm o strategie, poate că ceea ce am făcut până acum nu a fost cea mai bună strategie, mergem mai departe, dar trebuie responsabilitate şi curaj”, a afirmat el.

