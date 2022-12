Obligația de a monta repartitoare de căldură a fost amânată cu un an

Românii racordați la sisteme centralizate de încălzire nu vor mai fi obligați să își monteze repartitoare până la finalul anului 2022. USR transmite că Parlamentul a adoptat un amendament depus de aceștia pentru amânarea obligației până la sfârșitul anului 2023.

„Am stat de vorbă în ultimul an cu zeci de președinți de asociații de bloc care mi-au explicat de unde vine reticența montării acestor repartitoare. Am aflat că au fost asociații care le-au montat și apoi le-au demontat pentru că au existat probleme cu costurile și repartizarea agentului termic. Principiul de a plăti cât consumi este corect, însă, din discuțiile avute, am înțeles că repartitoarele, așa cum sunt ele astăzi nu răspund acestei nevoi. E necesară o discuție mult mai amplă pentru a găsi soluții serioase în următorul an”, declară deputata USR Cristina Prună, vicepreședinte al Comisiei pentru industrii și servicii, conform unui comunicat de presă.

Legea eficienței energetice (nr. 121/2014) prevede, în forma acum în vigoare, că românii racordați la sistemele centralizate de încălzire sunt obligați să-și monteze repartitoare până la 31 decembrie 2022, în condițiile în care, anul trecut, USR a obținut amânarea cu un an a acestei obligații.

„Acum, deși termenul prevăzut de lege se apropie de final, montarea repartitoarelor de către asociațiile de proprietari nu s-a realizat deoarece beneficiile acestora nu sunt încă clare.

USR a depus, prin urmare, încă un amendament pentru amânarea obligației montării repartitoarelor până la 31 decembrie 2023, amendament adoptat de Parlament.

USR va continua să urmărească interesul cetățenilor. Orice obligație pentru români trebuie să fie în beneficiul lor și să nu să genereze cheltuieli inutile pentru aceștia”, mai arată sursa citată.

