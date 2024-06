ONG-ul care îl susține pe Mircea Geoană îi cere acestuia să candideze la prezidențiale. Când ar putea renunța fostul lider PSD la NATO

Organizația neguvernamentală „România Renaște”, care îl susține și promovează pe Mircea Geoană, a prezentat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, un apel pentru ca actualul secretar general adjunct al NATO să candideze la alegerile prezidențiale de anul acesta. Mesajul a fost prezentat de liderul mişcării, profesorul universitar Dumitru Borţun, care a precizat că Mircea Geoană ar putea să renunțe la funcția din Alianța Nord-Atlantică după summitul NATO de la Washington, care va avea loc în perioada 9-11 iulie. „Mișcarea «România Renaște!» face apel la toate forțele sănătoase moral și democratice să ni se alăture”, a spus președintele ONG-ului care face, de mai multe luni, campanie pentru Geoană.

„Mișcarea noastră s-a născut din speranțele și dezamăgirile ultimilor 35 de ani, precum și din convingerea că România se poate schimba în bine și poate face saltul istoric de dezvoltare. Ea nu e nici de stânga, nici de dreapta și respinge extremismul de orice fel. Mișcarea «România Renaște!» propune soluții pentru a se debloca motoarele dezvoltării economice și sociale, pentru ieșirea din criză morală – o criză de încredere, de autoritate și de orientare, precum și pentru educarea noilor generații în spiritul competenței profesionale, al culturii civice și al moralei creștine.

Pentru a pune în practică ceea ce ne propunem, este nevoie ca România să fie condusă de un președinte implicat, competent și vizionar, un profesionist cunoscut și respectat înăuntrul și în afara țării. O persoană care să creadă cu aceeași putere ca și noi în renașterea României. Recunoaștem președintele de care avem nevoie în persoana dlui Mircea Geoană.

Dintre toți candidații posibili la alegerile prezidențiale din acest an, singurul care are o viziune transformatoare și care va putea descătușa energiile pozitive ale națiunii este dl. Mircea Geoană. Prin traseul profesional, prin cariera politică și diplomatică, prin competența și corectitudinea arătate de-a lungul timpului, prin înțelegerea evoluției lumii de azi, prin credibilitatea câștigată ca ambasador, ca ministru de externe și ca Secretar General Adjunct al NATO, dl. Mircea Geoană este cel mai calificat pentru cea mai înaltă demnitate în statul român, așa cum o arată și românii când îl creditează cu cele mai mari șanse de a câștiga Președinția.

Mișcarea «România Renaște!» face apel la toate forțele sănătoase moral și democratice să ni se alăture. Împreună suntem mai puternici decât indiferența, aroganța, minciuna, ipocrizia și incompetența celor ce se opun unei Românii renăscute.

Suntem convinși că societatea civilă, forțele politice democratice, toate forțele pozitive din țară și din diaspora, care își doresc schimbarea în bine a României, se vor uni pentru sprijinirea candidaturii dlui Mircea Geoană și pentru a-i asigura nu doar o majoritate clară a voturilor, ci și o majoritate politică și cetățenească necesară pentru a-și pune în practică viziunea transformatoare, ca viitor președinte al României.

Domnule Mircea Geoană, mișcarea civică și politică «România Renaște!» vă cere să vă înscrieți în cursa electorală pentru cea mai înaltă funcție în statul român. Vă îndemnăm, vă încurajăm, vă solicităm și vă promitem! Nu veți fi singur”, a declarat Dumitru Borțun.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Printre reprezentanții mișcării „România Renaște” care au vorbit s-au numărat și Marius Profiroiu (profesor de economie), generalul Cătălin Tomescu, Ioana Petrescu (fost ministru de Finanțe în guvernul Ponta), Alina Inayeh (senior fellow şi director în Biroul din București al German Marshall Fund şi Black Sea Trust) și Clara Volintiru (director în Biroul din București al German Marshall Fund şi Black Sea Trust).

Şi liderii Partidului România în Acţiune, Mihai Apostolache, și ai Partidului Verde, Lavinia Cosma și Marius Lazăr, și-au anunțat susţinerea pentru candidatura independentă a lui Mircea Geoană la alegerile prezidenţiale. Apostolache a adăugat că reprezentanţii formaţiunii pe care o conduce se vor implica în strângerea de semnături, în acţiuni de promovare a candidaturii lui Geoană, potrivit News.ro.

Întrebat dacă „România Renaște” se va transforma într-un partid politic, Dumitru Borțun a spus că nu exclude, dar că o decizie nu a fost luată.

Cum și-a prefigurat Mircea Geoană o candidatură pentru cea mai înaltă funcție din stat

Încă din noiembrie 2023, fostul lider PSD Mircea Geoană a semnalat, printr-o carte intitulată „Bătălia pentru Viitorul României”, că vizează prezidențialele din a doua jumătate a acestui an. Geoană sugera atunci că ar putea fi un candidat independent, susținut de o platformă civică înființată de curând și care se numește Proiectul România 2030.

Ulterior, pe rețelele sociale au apărut mai multe pagini cu numele de „Mircea Geoană președinte”, acolo unde se afirma că avem de-a face cu un candidat independent la prezidențiale.

De asemenea, mai multe postere de campanie cu sigla NATO au apărut pe conturi de pe rețele sociale, care foloseau numele lui Mircea Geoană. Folosirea acestor materiale ridică semne de întrebare cu privire la susținerea pe care NATO, o organizație politico-militară internațională, o oferă unui candidat în alegerile electorale din România, țară membră a Alianței.

Administratorul unei astfel de pagini, de pe Facebook, care a făcut plățile de publicitate în numele oficialului NATO, este un tânăr de 21 de ani pe nume Mario Carabaș. Acesta e membru „România Renaște”. Mario Carabaș spunea luna aceasta, pentru Digi24.ro, că pagina nu mai există și că el nu mai are acces la acea pagină.

„Am vrut să postez, că-mi place de dânsul, dacă va candida nici nu știu și am zis să fac o pagină (...) Nu știu, asta cu sigla NATO nu am auzit… Nu-mi amintesc și chiar eu nu am access la această pagină (...) Vă spun sigur că domnul Geoană nu știa și nu știe despre aceste pagini. Vă zic cu mâna pe inimă, sincer”, ne-a declarat Mario Carabaș.

Secretarul general adjunct al NATO declara în luna mai, la Alba Iulia, că mişcarea „România Renaşte” este „una civică, cu sens politic, dar care nu are caracter electoral”. Prezent la prima dezbatere a platformei, Geoană a precizat că mişcarea reuneşte oameni „atât de mulţi, şi atât de diverşi, şi atât de frumoşi” încât reprezintă pentru el „o încurajare” de a se uita ”şi mai serios la perspectivele vieţii publice de după poziţia de la NATO”.

Cu sau fără susținerea PSD?

În ceea ce privește o posibilă susținere din partea unui partid mare – PSD fiind o posibilitate, conform informațiilor care au circulat în ultimele luni - Geoană spunea în urmă cu două săptămâni, că nu vrea să fie candidatul PSD la alegerile prezidențiale.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, declara, în aceeași perioadă, după o şedinţă a conducerii social-democrate, că el a anunţat foarte clar că în luna decembrie nu va candida la funcţia de preşedinte, din partea PSD. „La începutul lunii iulie, PSD va avea un congres de alegere a prezidenţiabilului”, a arătat Ciolacu. Despre susţinerea unei candidaturi a lui Mircea Geoană din partea PSD, Ciolacu a precizat că nu a avut o discuţie, de câţiva ani, cu Mircea Geoană, pentru o astfel de eventualitate.

Ciolacu a mai declarat că Geoană nu este din afara partidului, ci a fost preşedintele PSD, cel mai longeviv până la el. Marcel Ciolacu a fost întrebat despre afirmaţiile făcute de-a lungul timpului că este exclus un om din afara partidului să candideze din partea PSD la prezidenţiale. „Domnul Geoană nu e din afara partidului, a fost preşedintele PSD, cred că cel mai longeviv până la mine, preşedinte al PSD”, a spus Ciolacu.

Editor : Alexandru Costea