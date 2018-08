PSD nu vrea sesiunea extraordinară cerută de opoziție. Motivul: capul de tabel. Dragnea, în concediu

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a respins solicitarea opoziției de convocare a unei sesiuni extraordinare în care să se analizeze cele întâmplate pe 10 august și să se dezbată o moțiune simplă depusă împotriva ministrului Carmen Dan. Printre motivele invocate, capul de tabel folosit în solicitare și presupuse diferențe între semnăturile unor deputați. În plus, preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a plecat în concediu și şi-a delegat atribuţiile deputatului PSD Carmen Mihălcescu, vicepreşedinte al forului legislativ.

Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

ACTUALIZARE. La terminarea ședinței Biroului Permanent al Camerei, Carmen Mihălceanu a explicat că solicitarea de convocare a sesiunii extraordinară, semnată de peste 100 de deputați ai opoziției, „nu întrunește toate prevederile legale și regulamentare” și prezintă „anumite inadvertențe de natură tehnică”.

„A fost depusă o solicitare de către liderii celor trei grupuri parlamentare - USR, PNL și PMP - pentru convocarea unei sesiuni extraordinare. Solicitarea a fost depusă marți, pe 14 august (...) Aceasta, potrivit articollului 72 din Regulament ar fi trebuit să fie însoțită de un proiect de hotărâre prin care să specificăm denumirea comisiilor de anchetă, obiectivele acesteia. Nu mai spun că sunt și de natură tehnică anumite inadvertențe, începând cu tabelele de care s-a făcut mișto într-adevăr în Biroul Permanent. Dar e o chestiune pe care, din câte îmi amintesc eu, fiind în Parlamentul României de atâta vreme, a fost respectată, adică acel cap de tabel la care noi am ținut și s-a făcut de fiecare dată. Mă rog, poate părea o chestiune neserioasă, dar în realitate nu este, este tot o procedură pe care trebuie să o respectăm”, a explicat deputatul PSD lăsat de Liviu Dragnea președinte interimar al Camerei.

Carmen Mihălcescu a invocat, ca motiv pentru respingerea solicitării opoziției, semnăturile „diferite” ale unor colegi. „În plus, s-a constatat că unele semnături sunt diferite. Din câte îmi amintesc eu, și sunt aici la al patrulea mandat, eu nu cred ca vreodată - și nu fac nicio acuză, pentru că nu am competența necesară - să fi semnat altfel decât am făcut-o până acum (...) Dacă vă veți uita pe solicitare, veți constata că domnul Năsui - și este doar un exemplu pe care îl dau - are însă o semnătură diferită pe solicitarea trimisă către Biroul Permanent și pe tabel. Noi nu avem competența necesară să stabilim, să facem vreo expertiză grafologică însă toate aceste lucruri loate la un loc (...) înseamnă practic că Regulamentul nu a fost respectat, motiv pentru care această sesiune extrordinară nu poate fi convocată”, a spus deputatul PSD.

Înlocuitoarea lui Dragnea a explicat jurnaliștilor că suspiciunile privind semnăturile s-au născut după ce „săptămâna trecută, colegii de la cabinet, întâmplător, fiind pe rețelele de socializare, au constatat că unii colegi care erau semnatari ai tabelului cu convocarea sesiunii extraordinare practic nu aveau fizic cum să o facă”, fiind plecați din țară.

Totuși, Carmen Mihălcescu susține că PSD își dorește convocarea unei sesiuni extraordinare. „Asta nu ar fi o problemă, este un proces absolut normal”, a spus aceasta.

Întrebată dacă parlamentarii PSD vor cere ei convocarea unei sesiuni extraordinare, dacă tot și-o dorește partidul, Mihălcescu a răspuns: „Este o chestiune pe care va trebui să o stabilim împreună”.

-----

„PNL a solicitat convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei (20 - 24 august), solicitarea fiind semnată de 114 deputaţi (PNL, USR şi PMP - n.r.) în data de 14 august. Domnul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, avea obligaţia să convoace o sesiune extraordinară conform prevederilor regulamentului. Nu a făcut-o, ba mai mult, astăzi, îşi deleagă atribuţiile doamnei Mihălcescu şi suntem anunţaţi că se face o şedinţă de Birou permanent. Noi credem că PSD şi Liviu Dragnea încearcă să împiedice convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei pentru că din acţiunile pe care le-a desfăşurat nu a dorit, practic, convocarea. Obligaţia convocării revine preşedintelui la solicitarea unei treimi dintre deputaţi, formularea fiind absolut regulamentară. (...) Dragnea a călcat în picioare Regulamentul şi continuă să se comporte, aşa cum ne-a obişnuit până acum, ca pe moşia PSD”, a spus Vîlceanu la Parlament.



Biroul permanent al Camerei Deputaţilor este în desfăşurare, pe ordinea de zi aflându-se solicitarea PNL, USR şi PMP de convocare a unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaţilor în perioada 20-24 august.



Vîlceanu a adăugat că pentru sesiunea extraordinară, Opoziţia a cerut constituirea unei comisii de anchetă privind evenimentele din 10 august din Piaţa Victoriei şi o moţiune simplă împotriva ministrului de Interne, Carmen Dan.

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,