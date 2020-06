Orban: Nu am avut informații despre faptul că la Unifarm s-ar fi derulat proceduri ilegale

Premierul Ludovic Orban a spus, duminică seara, că nu a avut informații că la Unifarm „s-ar fi derulat proceduri care nu respectă legea sau că ar fi existat suspiciuni de corupţie”, în contextul în care șeful suspendat al Unifarm, Adrian Ionel, este anchetat de DNA pentru luare de mită, în perioada pandemiei.

„Eu nu am avut niciun fel de informaţii, nici eu, nici alţi colegi de ai mei despre faptul că la Unifarm s-ar fi derulat proceduri care nu respectă legea sau că ar fi existat suspiciuni de corupţie. Ăsta e primul şi cel mai important lucru pe care vreau să-l spun”, a spus Orban, la Realitatea Plus, citat de Mediafax.

Șeful Executivului a adăugat, în același context, că „toată lumea încearcă să creeze o legătură între Guvern şi directorul Unifarm”.

„Noi l-am găsit în funcţie pe directorul Unifarm Adrian Ionel, mandatul lui expiră în 14 iulie. Nu am luat decizia să îl schimbăm pentru că în plină pandemie să stai să umbli la conducerea entităţilor numai dacă am fi avut informaţii suficiente de clare şi de precise am fi putut să-l schimbăm. Era complicat să îl schimbi din funcţie, pentru că se ştie că procedura de schimbare a unui Consiliu de Administraţie şi a unui manager, în condiţiile legislaţiei actuale, e destul de complicat, adică trebuie să îi plăteşti toate veniturile pe care le-ar fi obţinut până la sfârşitul mandatului”, a subliniat Orban.

Premierul României a mai spus că dacă șeful Unifarm este vinovat de corupție, el trebuie pedepsit de justiție.

„Unifarm a avut un rol important, pentru că ne-a salvat din multe situații. (...) Dacă au existat acte de corupţie şi dacă DNA are aceste date privitoare la fapte de corupţie, dacă cineva a greşit, trebuie să fie pedepsit”, a mai spus premierul.

Procurorii DNA au dispus control judiciar pe o durată de 60 de zile, începând de marți, pe numele directorului general al Unifarm, acuzat că a luat mită 760.000 euro.

Ionel Eugen Adrian este acuzat de luare de mită, abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influență, instigare la fals intelectual și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane.

Conform DNA, în calitate de director general al C.N. Unifarm SA, Ionel Eugen Adrian ar fi pretins 760.000 euro unui intermediar ce reprezenta o societate comercială pentru ca CN Unifarm SA, companie de stat, să atribuie un contract de achiziție a echipamentelor de protecție împotriva infectării cu virusul COVID 19 (250.000 de combinezoane și 3 milioane de măști chirurgicale).

Directorul Unifarm, Adrian Ionel, a reacționat la acuzația DNA că a luat mită 760.000 euro: „Sunt nevinovat şi aştept să pot convinge prin dovezi cu privire la acest fapt”.