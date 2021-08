Orban: Port o răspundere foarte mare pentru destinul PNL. Nu cred că există un primar liberal care să voteze un candidat pentru bani

Preşedintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a declarat, vineri, în şedinţa Comitetului Director al organizaţiei Vaslui, că se consideră capabil să conducă în continuare formațiunea, afirmând că "poartă o răspundere foarte mare pentru destinul PNL".

Orban le-a transmis liberalilor vasluieni că nu a luat uşor decizia de a mai candida pentru un mandat în fruntea partidului.

"După aproape o lună de examen interior, am luat decizia să candidez pentru un nou mandat. Am luat această decizie pentru că, hai să fim cinstiţi, toată viaţa mea matură mi-am dedicat-o PNL. Din 1990, promovez ideile liberale, pentru a convinge oamenii că ideile liberale sunt singurele care pot să asigure drumul corect pentru ţara asta şi, până la urmă, o şansă pentru fiecare dintre cetăţeni. Port o răspundere foarte mare pentru destinul PNL. M-am hotărât să candidez pentru că am convingerea interioară că am capacitatea de a conduce în continuare PNL spre o evoluţie pozitivă, spre o guvernare performantă şi mai ales am puterea, ştiinţa şi energia de a pregăti PNL pentru un an crucial, care va fi anul 2024. (...) De 30 de ani sunt implicat în viaţa politică şi chiar dacă unii zic că nu mai am benzină, eu le spun că am o energie pe care poate nici unii de 30-40 de ani nu o au", a menţionat Orban.

Preşedintele PNL şi-a prezentat, vineri, Moţiunea "Forţa Dreptei" în şedinţa Comitetului Director Judeţean Vaslui, care a avut loc la sediul partidului din municipiul Huşi.

De asemenea, Orban a fost prezent vineri și la Bacău, unde a declarat că nu crede că poate exista vreun primar liberal "care să accepte să voteze un candidat la preşedinţie pentru că acel candidat sau oameni din echipa lui îi dau bani".

"Eu nu cred că poate exista vreun primar al PNL care să accepte să voteze un candidat la preşedinţie pentru că acel candidat sau oameni din echipa lui îi dau bani. Noi nu alegem un ministru de Finanţe care împarte bani sau un ministru al Dezvoltării care alocă resurse. Şi, de altfel, orice resursă nu poate fi alocată decât în conformitate cu legea. Şi sunt convins că toţi colegii mei ştiu lucrul acesta. Sigur că pe vremea Ordonanţei 55 mai erau unii care, la fel, recrutau primarii PNL ca să îi ducă în altă formaţiune politică, cu sacul plin de promisiuni de bani sub formă de proiecte în PNDL 1. Dar eu nu pot să cred că există cineva în PNL care să aibă judecata afectată de astfel de consideraţii", a spus Orban.

Ludovic Orban a mai spus că, în opinia sa, echipa câştigătoare e cea liberală.

"Alegeţi preşedintele PNL! Aici nu e vorba de echipă mai câştigătoare sau mai puţin câştigătoare, singura echipă câştigătoare e echipa PNL, care a câştigat toate alegerile, mai puţin cele parlamentare, unde am avut condiţiile defavorabile total", a afirmat Orban.

Editor : A.A.