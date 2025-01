Pentru a ține în frâu deficitul, Guvernul se gândește să taie din banii pentru cardurile de alimente acordate persoanelor vulnerabile

Guvernul strânge cureaua ca să țină în frâu deficitul. Spre exemplu, cardurile pentru alimente, primite de persoanele vulnerabile, vor fi alimentate cu mai puțini bani. Iar una dintre cele mai mari provocări ale executivului este legată de plafonarea prețurilor la energie și gaze. Se caută soluții pentru ca această plafonare să continue. Nu este clar însă sub ce formă.

Elena Crângașu: Plafonarea prețurilor a fost introdusă încă din anul 2021, din perioada pandemiei, și s-a menținut în anii de criză. Însă, în 2025, având în vedere că Guvernul a venit cu acea Ordonanță a Austerității și încearcă pe toate căile să reducă deficitul și gaura de la buget, au rămas acum semne de întrebare dacă măsurile pentru persoanele vulnerabile vor continua sau nu.

Dacă ne uităm la plafonarea prețurilor, aceasta ar urma să expire în anul 2025. Premierul Marcel Ciolacu dădea asigurări că se vor găsi soluții astfel încât să continue pe toată durata anului 2025.

Dacă ne uităm la costuri, doar în perioada iunie 2023- august 2024, plafonarea prețului pentru energie a însemnat undeva la 1,4 miliarde de euro pentru cele 14 luni. Vorbim despre suma decontată furnizorilor, diferența dintre prețul real și cel plafonat. Vom vedea care va fi totuși decizia luată de Executiv.

Complementar, au promis oamenilor și acelor carduri pentru energie cu care se pot plăti facturile sau cu care se pot achiziționa lemne. Spunea ministrul Energiei că vor da aceste carduri în continuare. Nu știm momentan care e suma cu care vor fi alimentate. În anul 2023 și 2024, acestea au fost încărcate cu 1.400 de lei și urmează să vedem dacă rămâne același cuantum.

A rămas o sumă mai mică pentru cardurile de alimente. Acestea au fost alimentate la câte două luni, până acum au fost acordate șase tranșe în valoare de 250 de lei. Pe anul 2o25, suma scade la doar 150 de lei și vor fi primite de pensionari de doar două ori pe an, doar două tranșe.

Dacă ne uităm la costurile pentru aceste carduri, vedem că o singură tranșă, pentru 2,6 milioane de români, ar însemna 650.000 de lei. Vă spuneam că Guvernul încearcă să reducă aceste cheltuieli.

În același timp, având în vedere că pensiile nu vor fi indexate în acest an, se vor da acele ajutoare one off, adică o sumă de bani o dată pe an pentru pensionari și persoanele vulnerabile. Momentan vorbim doar de declarații politice, vom vedea care sunt deciziile finale pe care le va adopta Executivul.

