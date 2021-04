Pîrvulescu, despre ordinul privind carantina: Tensiunile se acumulează, pentru USR e o problemă suplimentară

Politologul Cristian Pîrvulescu a comentat la Digi24 situaţia generată de noul ordin privind carantina, publicat în Monitorul Oficial, semnat de sectetarul de stat, dar despre care nu ştiau nici premierul Florin Cîţu, nici Raed Arafat. El spune că se ajunge la o nouă tensiune care se adaugă celor deja generate de situaţiile de la Institutul Matei Balş şi spitalul Foişor.

"Tensiunile se acumulează, o situaţie de acest gen trebuie rezolvată. Nu se compară cu criza privind situaţia de la Matei Balş sau cu celelalte scandaluri de săptămâna trecută, în special evacuarea de la Spitalul Foişor, dar, venind în continuarea acestor situaţii, poate crea tensiuni.

Pentru USR e o problemă suplimentară: var rămâne sau nu alături de ministrul Sănătăţii?

Poate fi sacrificat secretarul de stat, dar în final cel care e vizat e ministrul.

La acest caz e un ordin al secretarului de stat. Acest ordin, dacă are toate avizele necesare poate fi publicat în Monitorul Oficial, cu infomarea ministrului, fără să fie necesară semnătura lui.

Este o problemă de tehnică administrativă şi o nerespectare, eventual, a procedurii.

Dar, în acest caz, ministrul e direct responsabil. Totul se întâmplă în ministerul lui", a declarat Cristian Pîrvulescu.

Ordinul, care este semnat de secretarul de stat din ministerul Sănătății Andreea Moldovan, a fost publicat în Monitorul Oficial fără informarea premierului Florin Cîțu, au spus surse guvernamentale, pentru Digi24.ro. De altfel, noile criterii nu au fost aduse nici în atenția altor decidenți politici și este pe cale să genereze un adevărat scandal în coaliție. Premierul Florin Cîțu ar putea cere demiterea secretarului de stat, au mai susținut sursele citate. Secretarului de stat îi este reproșat și faptul că în conferința de presă de marți, de la Ministerul Sănătății, nu a anunțat nimic despre ordinul semnat.

Mai mult, nici secretarul de stat Raed Arafat nu a fost informat de această decizie.

"Acest ordin intră în atribuțiile mele și era normal ca eu să-l semnez. Nu pică din cer, e un ordin pentru care am început discuțiile în urmă cu o lună, am avut discuții cu reprezentanți ai INSP și DSU. Au fost două zile de discuții, atunci chiar s-a comentat în presă pe marginea acestor criterii de carantinare. Am agreat o formă finală pe care am supus-o ulterior discuției în Comitetul Tehnico-Științific. A fost o singură remarcă privind raportarea la 50.000 de oameni sau 100.000 de oameni ca reper (la numărul de teste, n.r.), însă toți membrii participanți au avut ocazia să-și exprime punctul de vedere și s-a votat această formă finală", a spus Moldovan.

