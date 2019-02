PNL a stabilit textul scrisorii care va fi trimisă APCE pentru sesizarea Comisiei de la Veneţia privind ordonanţele pe justiţie

Conducerea PNL a stabilit textul scrisorii care va fi trimisă miercuri APCE pentru sesizarea Comisiei de la Veneţia în legătură cu cele trei OUG care modifică legile justiţiei, a anunţat liderul liberal Ludovic Orban.

"A patra decizie pe care am luat-o este legată de adoptarea scrisorii finale care va fi trimisă în cursul zilei de astăzi către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în care solicităm APCE sesizarea Comisiei de la Veneţia privitoare la OUG 90, OUG 92 şi OUG 7, ultima OUG care a fost adoptată , care reprezintă atacuri grave ale majorităţii guvernamentale împotriva independenţei Justiţiei şi care instituie un cadru în care, practic, independenţa magistraţilor dispare iar magistraţii vor fi puşi sub comandă politică şi sub ameninţarea unui pluton de execuţie care a fost înfiinţat sub numele de Secţia specială pentru investigarea infracţiunilor comise de procurori şi judecători", a declarat Ludovic Orban.

Liberalii au cerut sâptămâna trecută şi Avocatului Poporului să ridice excepţie de neconstituţionalitate în cazul OUG 7 privind legile justiţiei.

"Această nouă Ordonanţă reprezintă o sfidare la adresa fiecărui cetăţean român, reprezintă o sfidare la adresa partenerilor noştri de la nivelul UE”, spunea Orban.

Sursa: News.ro

