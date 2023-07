PNL îi retrage sprijinul politic lui Mihai Lupu, președintele CJ Constanța. Politicianul spune că la mijloc ar fi "interese personale"

PNL i-a retras sprijinul politic președintelui Consiliului Județean, Mihai Lupu. Politicianul a demisionat în luna iunie din funcţia de vicepreşedinte al organizaţiei judeţene a PNL Constanţa, după ce a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA, sub acuzația de luare de mită. Politicianul susține că decizia de retragere a sprijinului politic este motivată de "interesele personale ale unora".

Procurorii arată că Lupu, alături de directorul Direcţiei Generale Administrarea Domeniului Public şi Privat, Ermil Chelariu, şi alţi funcţionari din primăriile Năvodari şi Mangalia ar fi primit de la un om de afaceri plante decorative şi ar fi beneficiat de lucrări de amenajare a grădinilor. În schimbul acestora, ar fi oferit informații nepublice afaceristului pentru a câştiga mai multe licitaţii.

"Regret profund că sprijinul politic pe care l-am avut în partid a fost retras, fără a se ține cont de prezumția de nevinovăție. Consider că acest lucru este o încălcare a principiilor democratice și a valorilor pe care eu și PNL le-am promovat în mod constant. Am renunțat la funcții și m-am autosuspendat din calitatea de membru al PNL. Am făcut această alegere tocmai pentru a proteja imaginea partidului. Pare că nu a fost suficient", a transmis șeful CJ pe Facebook.

Politicianul își susține nevinovăția și arată că hotărârea de a-i fi retras sprijinul politic are la bază alte rațiuni, respectiv interese personale.

"Acest lucru mă îndreptățește să cred că decizia de a mi se retrage sprijinul politic are la bază considerente de altă natură și întreține interesele personale ale unora, inclusiv prin aplicarea unei duble măsuri. Observ că altor colegi li s-a aplicat un tratament diferit, ceea ce accentuează sentimentul de nedreptate și favoritism în această situație. (...) Sper ca această decizie nedreaptă să nu afecteze ceea ce am construit până acum. Adevărul este unul singur. Sunt nevinovat și voi demonstra asta", a mai scris acesta.

