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PNL și USR cer înființarea unei comisii parlamentare pentru reforma administrativ-teritorială. „Ne aşteptăm ca PSD să o susţină”

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plenul camerei deputatilor parlament
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, anunţă, joi seară, că s-a făcut primul pas după 58 de ani pentru reorganizarea teritoriului României. USR şi PNL cer înfiinţarea unei comisii parlamentare pentru reforma administrativ-teritorială, iar solicitarea a fost aprobată de către Birourile Permanente Reunite ale Parlamentului. 

„PNL şi USR au obţinut operaționalizarea reorganizării administrativ-teritoriale în Birourile Permanente Reunite ale Parlamentului. Cererea Grupurilor Parlamentare PNL şi USR a fost discutată şi s-a aprobat în Birourile Reunite ca reprezentanţii grupurilor parlamentare să transmită propunerile lor pentru a se supune votului proiectul de hotărâre al Comisiei Speciale pentru reorganizare administrativ- teritorială”, a scris, joi seară, pe Facebook, Gabriel Andronache. 

Liderul deputaţilor PNL a precizat că termenul este până la următoarea şedinţă a Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

„Atenţionăm că orice amânare sau tergiversare a deciziei la următoarea şedinţă a BPR constituie repudierea de facto a demersului de reformă propus de noi şi va determina utilizarea mijloacelor regulamentare pentru a obţine constituirea Comisiei Speciale Comune pentru reorganizarea administrativ-teritorială a României”, a avertizat liberalul. 

Potrivit acestuia, s-a realizat primul pas instituţional pe drumul reorganizării teritoriului în România: „Primul pas după 58 ani (organizarea actuală datează din 1968)”. 

Anterior, liderii grupurilor parlamentare USR şi PNL au trimis o adresă către Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului prin care solicită înfiinţarea unei comisii pentru reforma administrativ-teritorială. 

Comisia va avea rolul de a elabora cadrul legislativ necesar acestei reforme, astfel încât ea să poată fi aplicată începând din 2032. 

„Ne aşteptăm ca PSD să susţină această iniţiativă, în condiţiile în care Sorin Grindeanu a inclus reforma administrativ-teritorială printre cele 10 priorităţi pe care le-a cerut Guvernului chiar aseară. Parlamentul are acum ocazia să transforme declaraţiile politice în acţiuni concrete”, a transmis USR, într-un comunicat de presă. 

USR propune o reformă administrativ-teritorială a României bazată pe date financiare şi demografice. Scopul ei este ca administraţiile locale să poată oferi servicii publice mai bune şi să gestioneze eficient banii publici. 

Potrivit formaţiunii, pentru ca o asemenea reformă să poată fi implementată, este nevoie de o pregătire legislativă riguroasă, de reguli clare şi de un calendar realist, care să ofere autorităţilor locale timpul necesar pentru adaptare.

Editor : A.C.

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