Polemică Strugariu-Lasconi pe tema diasporei: „Nu m-am simțit trădătoare când am plecat” / „Mulți dintre cei dragi sunt în diaspora”

O declarație a Elenei Lasconi, candidata USR la președinție, care a fost interpretată drept o jignire la adresa românilor din diaspora, a atras reacția fostei sale colege de partid Ramona Strugariu, actuală co-președintă REPER. Afirmația Elenei Lasconi că nu este „o trădătoare” și că „cel mai simplu lucru este să-ți iei un bilet și să pleci în altă parte” a stârnit replica „amară” a Ramonei Strugariu, care a spus că, deși plecarea din țară a fost „cea mai grea decizie” din viața ei, nu s-a simțit o trădătoare. Candidata USR a revenit cu precizări, spunând că a intrat în politică și pentru că „mulți dintre cei dragi” ei sunt în diaspora și acuză o campanie de manipulare.

„Nu vreau să mă laud, nu îmi place să vorbesc despre mine și să mă laud și să zic, mamă, cine sunt eu. Dar chiar sunt de bună credință, sunt muncitoare, mă înconjur de oameni buni, sunt loială, nu sunt o trădătoare și iubesc țara asta, pentru că cel mai simplu lucru este să-ți iei un bilet și să pleci în altă parte”. Aceasta este declarația Elenei Lasconi într-un interviu pentru Antena 3, care a stârnit dezbaterea.

Afirmațiile candidatei USR au fost interpretate ca o jignire la adresa românilor din diaspora, care au plecat cu milioanele din țară.

Una din primele reacții a venit de la fosta colegă de partid a Elenei Lasconi, actuala co-președintă REPER, Ramona Strugariu. Ea a postat un lung mesaj pe rețelele sociale, în care spune că nu s-a simțit trădătoare când a plecat din țară și că a fost „cea mai grea decizie” din viața ei.

„Dragă Elena, îți scriu cu prietenie și amărăciune, în egală măsură. Îți scriu pentru că ți-am citit afirmațiile legate de diaspora, iar eu sunt unul dintre milioanele de oameni care au plecat în diaspora. Biletele acelea de avion, cumpărate cu singurul gând de a-mi salva copilul, au fost cea mai grea decizie din viața mea. Nu m-am simțit trădătoare atunci când am plecat, ci m-am simțit responsabilă pentru viața lui”, a scris Ramona Strugariu.

Ea a mai adăugat că în străinătate s-a luptat mulți ani cu „izolarea și dorul de casă”, dar nu s-a întors de frica spitalelor din țară.

„Ani la rând am resimțit izolarea și dorul de casă ca pe cea mai insuportabilă și nemeritată poliță de plătit pentru această plecare. Nu m-am întors, ani la rând, de frică. Frica viscerală că cel pentru care am fost 100% pregătită să fac și să dau orice, ca să supraviețuiască el, va ajunge mai devreme sau mai târziu într-un spital din România, locul acela unde mi s-a spus că nu are nicio șansă și că, dacă vreau să îl salvez pe el, atunci trebuie să plec”, a mai arătat Ramona Strugariu.

Lasconi: „Mulți dintre cei dragi mie sunt în diaspora”

Elena Lasconi a revenit după reacțiile din mediul online și a declarat că afirmațiile ei au fost scoase din context, acuzând manipulări și dezinformări.

Ea a postat un fragment video din același interviu, în care vorbește despre contribuția românilor din diaspora, care „sunt cel mai mare investitor în economia României” și spune că și familia ei este plecată din țară: fiica, fratele, nepoți, unchi, mătuși.

„Am citit cu atenție interpretările pe care unii politicieni vechi au încercat să le dea unor declarații care au fost foarte clare. Am accentuat faptul că nu-mi trădez țara, cu trimitere la vechii politicieni care au pus interesele de partid și de grup deasupra intereselor românilor. (...) În același interviu, am spus foarte clar că diaspora este formată din oameni care își iubesc țara și că românii care trăiesc în afara granițelor sunt cel mai mare investitor în economia României. Diaspora reprezintă cea mai importantă comoară a României, este vorba despre români cu expertiză, cu etica muncii și pe care dorul de țară și de cei dragi i-a făcut să iubească și mai mult România.

Unul dintre motivele care m-au determinat să intru în politică este acela că mulți dintre cei dragi mie sunt în diaspora. Singurul meu copil trăiește în Franța, fratele meu și cei șapte nepoți pe care i-am văzut mai mult pe Skype trăiesc în Australia, am unchi și mătuși în Elveția, prieteni buni în Germania, Italia, Spania, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii”, a scris Lasconi într-un mesaj pe Facebook, acuzând o campanie „de dezinformare și de manipulare”.

„Cu toții vom fi în următoarele luni ținta unor astfel de campanii de dezinformare și de manipulare. Am însă încredere în inteligența românilor, din țară și din diaspora. Am încredere că românii vor înțelege că astfel de acțiuni au ca singur scop păstrarea actualului sistem politic ticălos, care acționează direct și prin interpuși pentru consolidarea lui”, a mai afirmat Elena Lasconi.

