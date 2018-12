Ponta, despre discursul lui Dragnea: Un clasic mesaj fascist și național-socialist însoțit de glume stupide și multă paranoia

Ex-premierul PSD Victor Ponta critică în termeni foarte duri discursul susținut de Liviu Dragnea la ședința de duminică a Consiliului Național al PSD și face o legătură între acesta și ruptura care a intervenit în 2017 între el și președintele social-democraților.

„După discursul delirant de ieri - un clasic mesaj fascist și național-socialist însoțit de glume stupide și multă paranoia - sunt sigur că tot mai mulți oameni au înțeles că am avut dreptate în 2017 când m-am decis să merg pe un alt drum. Îl cunoșteam deja destul de bine pe Dragnea și stilul său mafiot - dar am reușit să îl țin în frâu cât timp eram premier - după care, în toamna lui 2015, l-am văzut capabil să vândă chiar Guvernul și să negocieze cu Klaus Iohannis și Dacian Cioloș doar ca să schimbe din funcția de premier - și am început să realizez cât de nociv poate fi (...) După propunerea cu Sevil Shaideh (ținută secret de toți colegii din PSD-ALDE), Ordonanța 13 și, mai ales, după răsturnarea Guvernului Grindeanu am înșeles că Dragnea va distruge România, Guvernul, Parlamentul și PSD pentru propriul interes. Și am decis că nu pot să fiu complice, ba chiar pot să lupt ca să împiedic aceste dezastre!”, scrie Victor Ponta, pe pagina sa de Facebook.

Fostul premier PSD își arată, de asemenea, convigerea „că Pro România va distruge puterea lui Dragnea și a grupului său infracțional”.

La ședința de duminică a Consiliului Național al PSD, Liviu Dragnea a surprins cu un discurs-fluviu, fără precedent, care a durat aproape o oră și jumătate și care a fost presărat cu artificii retorice, el însuși recunoscând la un moment dat că parcă face stand-up comedy . A abordat absolut toate subiectele vehiculate de PSD în ultimii doi ani, a dat teme nominale pentru miniștri și alți lideri PSD, și-a atacat virulent adversarii - președintele Klaus Iohannis, procurorul general Augustin Lazăr, presa „cu epoleți”, membrii serviciilor „nepatrioți”, multinaționalele, Europa, Soros etc, încheind cu promisiunea că PSD nu cedează și adăugând în final: „Doamne-ajută!”. Discursul a venit la încheierea unei ședințe a Consiliului Național al PSD în care s-a cerut „amnistia de Centenar” și formularea unei plângeri penale pentru înaltă trădare împotriva președintelui Klaus Iohannis.

