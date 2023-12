Predoiu, despre Schengen: E timp pentru ca parlamentul şi guvernul din Olanda să ia o decizie până la finalul anului

Ministrul afacerilor interne Cătălin Predoiu a declarat marţi, la sosirea la reuniunea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne de la Bruxelles, că există timp pentru ca parlamentul şi guvernul de la Haga să ia o decizie privind ridicarea veto-ului privind aderarea Bulgariei la Schengen până la sfârşitul anului, care ar putea deschide calea pentru o decizie favorabilă ambelor ţări.

Ministrul român a ţinut să sublinieze că "astăzi nu se votează procesul de extindere a spaţiului Schengen" şi a refuzat să comenteze speculaţiile vehiculate în spaţiul public de diverşi actori privind extinderea zonei de circulaţie printr-o decizie în Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER) validată în orice consiliu sectorial sau cu prilejul unui Consiliu JAI extraordinar.

El a reiterat importanţa faptului că rezultatul evaluării Bulgariei este pozitiv şi a subliniat că lucrul care contează în prezent este dialogul dintre guvernul şi parlamentul olandez. "Abia după aceea vom putea şti că care sunt paşii următori", a spus Predoiu.

Întrebat dacă Olanda va avea timp să ia o decizie până la finalul anului privind ridicarea veto-ului legat de Bulgaria el a răspuns afirmativ. "Da, timp pentru ca parlamentul de la Haga şi guvernul olandez să ia o decizie există şi după ce această decizie este luată, putem să vedem dacă facem paşi procedurali în continuare, dar timp există", a dat el asigurări.

Ministrul a respins apoi speculaţiile privind o eventuală trecere a unei decizii de extindere a spaţiului Schengen în COREPER, eventual cu o abţinere a Austriei, care să fie apoi validată în orice consiliu de până la sfârşitul anului.

"Am văzut, se fac tot felul de speculaţii, scenarii, nu vreau să le comentez. Tot ce pot să vă confirm factual este că au loc discuţii intense, sunt în permanent contact cu dl Karner (Gerhard Karner, ministrul de interne austriac) (..). Am avut chiar şi aseară o întrevedere cu dânsul, o discuţie foarte bună. Încă din 23 august de când ne-am întâlnit şi am resetat, dacă vreţi, dialogul dintre ministerele noastre, am purtat permanent acest dialog", a spus Predoiu despre relaţia cu omologul său austriac.

El a spus că dialogul cu partea austriacă este "intens" şi că au purtat discuţii în nenumărate rânduri, "şi oficial, şi informal".

Întrebat dacă a remarcat o schimbare de atitudine din partea Austriei, Predoiu a spus că "discuţiile sunt foarte bune".

"N-am păstrat dialogul strict la nivel de minister. Am extins acest dialog. Extinderea spaţiului Schengen e un subiect de interes pentru cetăţenii români, pentru companiile româneşti, dar în acelaşi timp şi pentru de mediul de afaceri austriac prezent în România şi pentru mediul de afaceri din alte ţări prezente în România, pentru partenerii noştri externi, există foarte multe interese economice la mijloc, toate aceste lucruri sunt avute în vedere şi mai departe sunt convins că vom găsi acest spaţiu pe care l-am amenajat pentru discuţii diplomatice", le-a spus Predoiu jurnaliştilor români prezenţi la Bruxelles.

El a dat asigurări că Gerhard Karner este în legătură directă cu cancelarul austriac Karl Nehammer şi că la rândul său îi ţine la curent pe preşedinte, pe prim-ministru şi ministrul de externe şi că pe acest canal diplomatic se lucrează.

Cătălin Predoiu nu a dorit să speculeze nici în privinţa unei eventuale abţineri a Austriei în eventualitatea unei ridicări a veto-ului olandez împotriva Bulgariei.

"Uitaţi, în acest moment este prematur să fac speculaţii, ba chiar aş putea să spun că orice speculaţie ar dăuna discuţiilor. Tot ce pot să vă spun este că lucrăm pe acest canal Minister de Interne român - Minister de Interne austriac, dar şi în legătură şi cu alţi decidenţi politici", a afirmat el.

În ceea ce priveşte posibilitatea organizării unui Consiliu JAI extraordinar care să aibă o decizie pe agendă în acest dosar, Predoiu s-a limitat să afirme că "există timpul necesar pentru continuarea discuţiilor şi luarea deciziilor şi există şi formatele diplomatice şi instituţionale necesare pentru a organiza aceste decizii. Dar care dintre ele, e o speculaţie în acest moment şi nu aş vrea să continui această speculaţie".

"Nu vreau să fac speculaţii, n-am făcut-o nici când am discutat cu MCV-ul, şi anul trecut, tot în ultima clipă, în decembrie, dacă vă aduceţi aminte, s-au concretizat discuţii care au avut loc ani de zile înainte", a mai spus ministrul român de interne.

