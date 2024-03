Premierul Dorin Recean: R. Moldova a reusit să-și consolideze capacitatea de asigurare a securității și cu sprijinul României

Republica Moldova a reuşit, într-un „context geopolitic îngrijorător”, să-şi consolideze capacitatea de asigurare a securităţii şi cu sprijinul necondiţionat al României, a spus premierul moldovean, Dorin Recean, miercuri, la Forumul Moldova - România: Capital Bridges.

„Noi avem un context politic care ne favorizează. Republica Moldova a deschis negocierile şi acum este în proces activ de negociere şi de ajustare a legislaţiei. Obiectivul nostru este ca orice investitor, orice om de afaceri, aşa cum se simte în Uniunea Europeană, exact aşa are să se simtă şi în Republica Moldova. Avem un context geopolitic, am să-l numesc direct, mai trist, este vorba despre incertitudinea războiului din Ucraina, atacul brutal al Rusiei în Ucraina. Aici, totuşi, atât Vestul, cât şi ucrainenii au făcut tot ce este necesar şi vor continua să facă acest lucru şi Republica Moldova este într-o zonă de securitate. Guvernul a reuşit, în toată această perioadă, să-şi consolideze capacitatea de asigurare a securităţii în Republica Moldova şi această capacitate urmează să fie consolidată, inclusiv cu asistenţa UE, SUA, Marii Britanii”, a declarat Dorin Recean.

El a subliniat că există, în acest „context geopolitic îngrijorător”, un lucru „foarte important şi încurajator” - „prietenia Chişinăului cu Bucureştiul, susţinerea necondiţionată a Bucureştiului pentru Chişinău”.

Recean a punctat că Republica Moldova se regăseşte într-o poziţie „foarte bună” în privinţa deschiderii pieţelor.

„Avem deschise pieţe cu Statele Unite, cu Marea Britanie, cu Turcia, şi aceasta este o oportunitate importantă. Ceea ce se întâmplă astăzi, aici, în această sală, este, la fel, un lucru foarte important şi eu vreau să mulţumesc Bucureştiului şi celor de la Chişinău care insistă pe acest proiect de interconectare a pieţelor de capital din Republica Moldova în piaţa de capital a Bucureştiului. Şi o să vă dau câteva exemple care ne arată câte oportunităţi sunt în Republica Moldova pe diferite dimensiuni, dimensiunea de infrastructură, rutieră şi feroviară, dimensiunea farmaceutică, chiar şi dimensiunea electronică”, a declarat Recean.

El menţionat că Republica Moldova şi-a definit două platforme de dezvoltare.

„Este vorba despre zonele economice libere, dar şi parcuri IT, unde am inclus şi dimensiunea de cercetare şi dezvoltare. (...) Mai mult decât atât, Republica Moldova îşi are politica fiscal-bugetară orientată la mediul de afaceri, Republica Moldova respectă profitul, Republica Moldova îşi doreşte ca profitabilitatea companiilor să crească, şi asta, suntem siguri, va duce la o productivitate mult mai mare în economie, şi, corespunzător, toţi cetăţenii din Republica Moldova vor beneficia”, a spus Recean.

Acesta a punctat şi agenda Chişinăului pentru accelerarea proceselor de debirocratizare şi de digitalizare a serviciilor publice în raport cu cetăţenii şi cu mediul de afaceri, dar şi o agendă de digitalizare.

„Aici, ne bucurăm să vedem că băncile sunt foarte active, instituţiile statului sunt foarte active şi există un interes foarte mare din partea mediului de afaceri”, a declarat Recean.

El s-a referit şi la măsurile luate la Chişinău privind alocarea şi utilizarea subvenţiilor, în mod special, pentru finanţarea cercetării şi dezvoltării, acolo unde sunt încurajate parteneriatele dintre mediul de afaceri şi universităţi, precum şi la pregătirea forţei de muncă în sistemul de educaţie dual.

„Mai mult de atât, avem acorduri de simplificare cu 47 de ţări în ceea ce priveşte accesul simplu şi imediat la piaţa muncii din Republica Moldova”, a mai declarat Recean.

El a conchis, transmiţând că „la Chişinău este talent, la Chişinău este inovaţie, la Chişinău este determinare”.

„Şi este necesar capitalul pe termen lung şi această problemă o rezolvăm împreună”, a declarat Recean.

Editor : C.L.B.