Premierul Florin Cîțu, avertisment pentru miniștri: Facem evaluare la jumătatea anului. Discutăm cu mandatele pe masă

La discuțiile despre buget toți miniștrii au vrut mai mulți bani, au primit, dar la jumătatea anului va fi verificată execuția bugetară, a declarat, sâmbătă Florin Cîțu. Va fi o discuție cu mandatele pe masă, a avertizat premierul.

"Am văzut discuții despre anumite bugete, în unele au intrat colegii de coaliție. Am văzut susținere mai mare pentru subvenții decât pentru investiții. Am cerut un program de reformă pentru companiile de stat, încă nu a venit.

Toți miniștrii au vrut mai mulți bani.

Cererile pentru ministere au fost de 49 mld lei în plus față de ce avem, adică punem bugetul nostru peste cel al PSD și facem unul mai mare. Greșit!

Avem bugete mai mari față de anul trecut în toate ministerele.

Acum, am așteptările mele pentru miniștri: performanță, eficiență.

Îi anunț că la jumătatea anului va fi o evaluare privind execuția bugetară, pentru că eu am mai văzut acest film.

Sunt discuții în spațiul public, dacă vorbim de voturi în Parlament pentru susținerea bugetului sau de demisie, vom discuta și, la rectificarea bugetară, discutăm execuția bugetară cu mandatele pe masă.

Vreau să văd și execuție, și performanță, reforma companiilor de stat. Nu am primit niciun program de restructurare a acestor companii, vom face acest lucru prin legea bugetului.

Mi se spune că lucrează ministerele la aceste măsuri concrete. Au timp până la jumătatea anului să înceapă programele de reformă pentru a avea bugetele suplimentate", a declarat premierul.

În context, Florin Cîțu a spus că bugetul se axează pe investiții, pentru care sunt alocați 61,4 miliarde de lei, reprezentând 5,5% din PIB

În privința bugetului Ministerului Sănătății, Florin Cîțu a spus că instituția primește 11,4 miliarde de lei, în condițiile în care execuția de anul trecut a fost de 10,7 miliarde de lei. "Deci, anul acesta sunt cu 2,2 mld lei mai mult la Ministerul Sănătății. Nu poți ieși în spațiul public și să spui că sunt bani mai puțini bani pentru Sănătate", a spus prim-ministrul.

