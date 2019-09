Președintele Camerei Deputaților: Moțiunea de cenzură nu trece

Președintele Camerei Deputaților, social democratul Marcel Ciolacu susține că moțiunea de cenzură a Opoziției nu va fi adoptată. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciolacu a scris că deși au fost strânse semnăturile necesare, e greu „să convingi parlamentari să fie în sală și să voteze”.

„În următoarele zile vom asista cum opoziția formată din CINCI partide se va strădui să treacă o moțiune de cenzură. Ca de obicei, nu au niciun program de guvernare, nici măcar o schiță, un minim proiect în situația (puțin probabilă) în care vor ajunge la guvern. Știe cineva care e propunerea lor de prim-ministru?! NU! Tot ce vor e să dărâme și atât!”, a scris Marcel Ciolacu.

Ciolacu susține că este ușor să strângi semnăturile, însă este mai greu să convingi parlamentarii să voteze.

„Nu cred că va trece nici acestă moțiune de cenzură. Oricâte perdele de fum vor mai ridica în perioada următoare, un lucru e sigur: să strângi semnături e mult mai ușor decât să convingi parlamentari să fie în sală și să voteze”, a mai scris președintele Camerei Deputaților.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat marţi că formaţiunea a strâns peste 233 de semnături pentru moţiunea de cenzură şi că aceasta va fi depusă cel mai probabil luni, 30 septembrie. El a adăugat că ultimele negocieri vor fi purtate joi, cu parlamentari individuali.

„Când vom avea toate semnăturile la locul lor, după finalizarea discuţiilor vom anunţa cifra finală a numărului de semnatari care susţin moţiunea de cenzură. (...) Am trecut de 233 de semnături. (...) Am discutat cu mai mulţi dintre cei cu care am purtat negocieri. Cel mai probabil moţiunea va fi depusă luni. Cel mai probabil, după cum este calendarul prevăzut în Constituţie se va dezbate şi vota luni sau marţi, 7 sau cel târziu 8 octombrie”, a declarat Ludovic Orban, la TVR 1, citat de Mediafax.

Liderul PNL a adăugat că negocierile privind susţinerea moţiunii de cenzură se vor finaliza joi.

Editor: Robert Kiss