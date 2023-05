Președintele Germaniei, în România. Iohannis: „Vom intensifica colaborarea noastră în cadrul UE și al NATO”

Preşedintele Klaus Iohannis l-a primit, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe omologul său german, Frank-Walter Steinmeier, care efectuează până vineri o vizită de stat în România, transmite Agerpres.

„Avem un dialog politic consistent în plan bilateral și european, o cooperare economică solidă și legături interumane puternice, datorită comunității românești din Germania și minorității germane din România. Așa cum am mai spus, aceste comunități reprezintă puntea vie de legătură dintre societățile noastre, iar contribuția lor la dezvoltarea relației româno-germane este extrem de importantă în plan cultural, social, economic și nu numai. Germania este, de mulți ani, primul partener comercial al României, anul trecut înregistrând schimburi bilaterale de peste 40 de miliarde de euro. Peste 25.000 de companii cu participație germană și peste 5,5 miliarde de euro aport de capital social fac din Germania al doilea mare investitor în economia românească. Salut faptul că domnul Președinte Steinmeier este însoțit în România și de o delegație de oameni de afaceri și mă bucur că vor aborda împreună cu autoritățile române noi proiecte de dezvoltare a cooperării economice și sectoriale româno-germane, adaptate nu numai realității geopolitice actuale, dar și celei a economiei viitorului, marcate de transformarea digitală și de tranziția verde”, a declarat Klaus Iohannis.

Șeful statului a mai explicat că „anul acesta dorește să reconfirme, împreună cu președintele Steinmeier, interesul nostru comun pentru intensificarea relațiilor excelente dintre țările noastre, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul Uniunii Europene și al NATO și că numai împreună vom putea să întărim unitatea europeană în aceste vremuri tulburi, marcate de agresiunea rusă din Ucraina, de schimbări geopolitice și de urmările multiplelor crize din anii trecuți”.

„Am analizat astăzi, împreună cu domnul președinte Steinmeier, situația de securitate din regiunea Mării Negre. Am evaluat amenințările și am concluzionat că împreună - România, Germania și ceilalți aliați din cadrul NATO - suntem puternici și putem să asigurăm securitatea țărilor noastre. I-am mulțumit, în acest context, domnului președinte pentru susținerea de către Germania a consolidării Flancului Estic al NATO și pentru participarea la structurile aliate din România. Am stabilit să intensificăm colaborarea noastră în cadrul Uniunii Europene și al NATO, pentru a face față provocărilor actuale, nu numai celor în materie de securitate, dar și celor în plan economic și social. În cadrul dialogului nostru am evidențiat sprijinul multidimensional acordat Ucrainei de cele două state și am discutat, totodată, dificultățile majore cu care se confruntă, în prezent, Republica Moldova, în contextul războiului. Împărtășim viziuni similare cu privire la necesitatea mobilizării de sprijin activ și puternic pentru Chișinău, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, pentru a consolida reziliența acestei țări în fața provocărilor complexe cu care se confruntă”, a mai declarat Iohannis.

Președintele a mai adus în discuție și politica de extindere a Uniunii Europene.

„Am pus accentul în cadrul discuțiilor pe sprijinul ferm al României pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova și al Ucrainei, ca state candidate la aderare. Am avut cu domnul președinte Steinmeier și un schimb de opinii cu privire la stadiul proiectelor din cadrul Inițiativei celor Trei Mări și am prezentat prioritățile și obiectivele Summitului pe care îl voi găzdui la București, în luna septembrie, urmat și de Forumul de Afaceri al Inițiativei”, a mai spus Klaus Iohannis.

Iohannis a adăugat că a fost discutat și subiectul aderării României la Spațiul Schengen.

„Am discutat și subiectul aderării României la spațiul Schengen și i-am transmis domnului președinte aprecierea pentru susținerea fermă și activă a Germaniei în acest dosar. Sper că prin demersurile noastre de susținere a efortului european comun de consolidare a securității interne și a protecției frontierelor externe ale Uniunii Europene vom reuși să finalizăm aderarea României la Schengen, pentru că locul nostru, fără nicio îndoială, este în Schengen”, a mai declarat Iohannis.

Știre inițială: Președintele Germaniei a ajuns miercuri în România și a fost primit cu onoruri militare.

Din delegaţia preşedintelui Klaus Iohannis fac parte ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, consilierii prezidenţiali Luminiţa Odobescu, Diana Păun, Daniela Bârsan, Delia Dinu, Cosmin Marinescu.

Cei doi preşedinţi vor avea convorbiri tete-a-tete şi oficiale, urmate de declaraţii de presă comune.

„Sunt încântat să îl primesc astăzi, la Palatul Cotroceni, pe președintele federal Frank-Walter Steinmeier, aflat în vizită de stat în România. O ocazie perfectă pentru a sărbători prietenia de lungă durată dintre România și Germania și parteneriatul nostru european puternic, așteptând în același timp, cu nerăbdare, să ne consolidăm cooperarea”, a scris Klaus Iohannis, pe Twitter.

Administraţia Prezidenţială a arătat că discuţiile celor doi şefi de stat se vor axa pe dezvoltarea şi aprofundarea cooperării româno-germane în toate domeniile de actualitate, în plan politic, de securitate şi economic. Cei doi preşedinţi vor transmite un mesaj de solidaritate şi sprijin pentru Ucraina şi poporul ucrainean în faţa agresiunii brutale a Federaţiei Ruse. De asemenea, în cadrul convorbirilor vor fi abordate sprijinul şi susţinerea puternice ale celor două ţări pentru Republica Moldova.

Cei doi şefi de stat vor avea şi un schimb de opinii privind evoluţia situaţiei de securitate şi consolidarea în continuare a posturii de apărare înaintată pe Flancul Estic al NATO, în pregătirea Summitului de la Vilnius.

Preşedintele Germaniei urmează să se întâlnească cu prim-ministrul Nicolae Ciucă, preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu. Preşedintele Steinmeier are planificată şi o întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii de afaceri.

Joi, preşedinţii Klaus Iohannis şi Frank-Walter Steinmeier se vor afla la Sibiu. Preşedintele Germaniei îşi va încheia vizita în România, vineri, la Timişoara.

