Prima reacție a lui Dragnea după ce Tudose și Ciolacu au participat la petrecerea șefului SIE

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut astăzi o primă reacție după ce fostul premier Mihai Tudose și ex-vicepremierul Marcel Ciolacu au participat la o petrecere a șefului SIE, Gabriel Vlase, care și-a sărbătorit ziua onomastică în avans.

„Eu n-am avut onoarea să fiu invitat la acel eveniment. Nu cred că mă calific să fiu invitat de domnul Gabriel Vlase. Am înțeles că a fost o întâlnire foarte privată și nu sunt în cercul de apropiați. Nu i-am întrebat ce au făcut acolo, i-am întrebat doar dacă sunt obosiți după întâlnirea de seara, ca să putem discut niște lucruri importante pe care le-am și discutat. Am discutat foarte mult despre energie, a fost și președintele ANRE la discuție. Domnul Ciolacu a participat la discuția pe care am avut-o cu colegii de la UDMR, unde am discutat despre modul de construire a bugetelor locale în România”, a spus Liviu Dragnea

Întrebat dacă are informații că la petrecere șefului SIE s-ar fi vorbit cu lideri ai opoziției despre un plan de dărâmare a Guvernului PSD-ALDE, liderul social-democrat a răspuns: „N-am fost acolo și nici n-am surse la SIE, deci habar n-am ce-au discutat. Dacă au discutat subiectele astea, înseamnă că au pierdut timpul. Sincer, nu prea mă interesează ce au vorbit”.

Liviu Dragnea vorbit și despre relația pe care o are cu directorul SIE, fost membru PSD: „Excepțională. N-am vorbit deloc. Nefiind o colaborare instituțională între SIE și Camera Deputaților, nemaifiind membru de partid, fiind o mare pierdere pentru partid, nu prea mai avem subiecte comune de discuție”.

