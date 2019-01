Primarii, atac la Guvern. Firea: „Dacă economia duduie, de ce trebuie să se taie de la dezvoltare?”

Primarii marilor oraşe se întâlnesc cu ministrul Finanţelor să negocieze bugetele locale pentru acest an. Discuţia vine după ce au reclamat că nu au fost consultaţi de Guvern în legătură cu proiectul. Edilii ceruseră ieri o întâlnire de urgenţă şi cu premierul Viorica Dăncilă.

„Bucureştiul contribuie cu 25 la sută la produsul intern brut naţional şi se întoarce foarte puţin la bucureşteni, ceea ce este o mare nedreptate. Susţin toate proiectele din ţară, dar nu am cum să nu susţin, ca primar general, proiectele din Capitală. Potrivit ultimului recensâmânt, suntem 2.200.000 de locuitori, dar potrivit recensâmântului neoficial, dar real, împreună cu studenţii, cu cei care muncesc în Bucureşti, dar nu au buletin de Bucureşti, cu turiştii, suntem aproape 4 milioane de cetăţeni, într-un municipiu cu buget mic, nu de talia unei capitale”, a spus Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.

„Sunt atribuții pe care le are Primăria Capitalei și pe care nu poate să le ducă la îndeplinire fără un buget adecvat. Anul trecut ni s-au tăiat niște bani, am făcut declarații și atunci, dar am spus că poate anul acesta se revine. Din ce am văzut pe surse - nu am avut acces la datele reale ale proiectului de buget, la fel, se vorbește de diminuare, ceea ce ar fi dramatic.unt serviciile publice care reprezintă securitatea cetăţenilor, sunt toate instituţiile oficiale, noi nu putem să întrerupem transportul în comun, livrarea energiei termice, cele 20 de spitale, investiţiile în infrastructură. Sunt convinsă că există soluţii, mai ales că auzim în fiecare seară că ţara este pe plus, bugetul este pe plus, economia duduie. Păi dacă duduie, de ce trebuie să se taie de la dezvoltare?", a continuat edilul.

„Morivul este simplu. Anul trecut am pierdut 28 de milioane de euro din bugetul local în urma prevederilor de la nivel naţional şi nu doresc nici eu şi cred că nici alţi primari de municipii să mai fim văduviţi de resurse financiare, întrucât cele mai importante probleme cu care se confruntă oamenii sunt la nivelul oraşelor. Sunt probleme legate de trafic, probleme legate de siguranţă, probleme legate de locuinţe sociale, probleme legate de parcări. Dacă ne sunt luaţi banii cu ce o să putem face aceste obiective pe care oamenii le aşteaptă? Sper să nu se concretizeze ceea ce s-a anunţat şi să se revină la normalitate, adică la situaţia de dinainte de 2018 sau altfel spus la o cotă de minim 60% din impozitul pe venit alocată administraţiilor locale", a spus primarul din Cluj Napoca, Emil Boc.

„Este un subiect foarte important, discutăm de administrația publică locală din Romînia, care anul trecut a fost lipsită de sume importante de bani. Bugetele anul trecut au fost tăiate cu mai bine de 30%, undeva către 40%. Au fost afectate investițiile și, în multe situații, chiar funcționalitatea primăriilor. În consecință, azi, administrația publică locală este profund subfinanțată. Această eroare făcută anul trecut nu trebuie să se repete anul acesta, nu trebuie să se repete niciodată”, a spus Robert Negoiță, primarul sectorului 3.

Declarații pe acest subiect a făcut și ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici.

„Asa cum am promis, (impozitul pe venit, n.r.) 100% ramane la nivel local”, a spus el.

Întrebat cum se împarte acesta, ministrul a răspuns: „Asta e discuția de astăzi, nu face Ministerul de Finanțe o propunere. E o discuție, se finalizează după aceste discuții”.

Primarii de municipii au acuzat Guvernul de lipsă de transparenţă în construcţia bugetului pentru anul 2019 şi au spus că este pentru prima dată când nu au fost consultaţi, ba mai mult, solicitările lor privind dialogul au fost refuzate. Edilii au mai spus că au aflat din presă că bugetul ar urma să fie aprobat până joi, fără ca problema banilor alocaţi Unităţilor Administrativ Teritoriale să fie dezbătută.

