Primarul din Mioveni, care „a dat, nu a luat”, a fost arestat preventiv. L-a denunțat un prieten vechi de 30 de ani

Primarul din Mioveni, Ion Georgescu, a fost arestat preventiv pentru trafic de influență. Potrivit DNA, el a fost prins în flagrant restituind unui martor din dosar 10.000 de euro, parte din mita de 30.000 de euro cerută pentru a-l ajuta să-și angajeze o rudă la spitalul din Mioveni. Între timp, apar informații noi din anchetă.. Edilul a fost denunțat la procurori chiar de un prieten vechi, pe care îl știa de 30 de ani. Este vorba despre șeful Poliției Locale din Pitești, iar mita de 30.000 de euro ar fi fost pentru angajarea fetei.

Liniștea orașului Mioveni a fost dată peste cap într-o singură noapte. Oamenii au adormit știind că au primar și când s-au trezit edilul era închis de procurori. În parcul din centru, localnicii dezbat subiectul:

-Da, ăla, 30 de mii de bastoane, de unde le-a adunat?

-Au avut părinții strânși...

-Ziceau procurorii că i-au prins chiar în sediul primăriei aseară.

-Așa am auzit și noi. Aici îi ținea că aici sunt mai în siguranță.

-Aici îi păzește Poliția locală

-Să lucrezi cu miere și să nu te lingi… Când scoți din stup mai bagi degetul în gură.

Procurorii DNA spun că cei 30.000 de euro, ceruți de primar, erau pentru ca fiica unui prieten apropiat să se angajeze la spitalul din oraș.

Ingrid Alexandrescu, avocata primarului Georgescu: :Se cunoaște denunțătorulm dar nu dorim să divulgăm.

Reporter: Luase 10.000 de euro?

Ingrid Alexandrescu: Se cunosc de 30 de ani, sunt prieteni, a luat anul trecut 10.000 de euro și l-a chemat să-i restituie.

Acuzațiile de corupție vin într-un moment foarte delicat pentru Spitalul din Mioveni. Deși este singura unitate medicală construită de la zero după Revoluție, conducerea spitalului nu are suficienți medici și nici bani pentru plata salariilor. Cu toate acestea, primarul orașului Mioveni declara pentru Digi24 în trecut că va face tot posibilul să aducă personal și fonduri în spital.

Primarul a fost prins de procurori în timp ce dădea o parte din banii ceruți înapoi, pentru că nu reușise angajarea la spital. În fața jurnaliștilor a spus că este un împrumut pe care îl restituia. În plus, întrebat de ce a fost acuzat, Georgescu a spus: „Nu am luat, am dat”. El a susținut că era vorba despre un împrumut pe care îl returna.

Între timp edilul din Mioveni a fost exclus din Partidul Social Democrat. Organizația din oraș a scris pe Facebook că îl susține pe primar și că acesta este nevinovat.

Ciprian Țurlea, viceprimarul din Mioveni: Cred că este o decizie pripită, pentru că dl primar nici nu are calitatea de vinovat, are calitatea de suspect, așa că așteptăm deciziile instanței. Vă repet, din punctul meu de vedere este nevinovat.

Procurorii și polițiștii au făcut percheziții în biroul primarului din Mioveni. Au ridicat documente care îi vor ajuta în anchetă.

Editor : M.B.