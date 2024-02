Primarul din Oradea, despre comasarea alegerilor: Este cea mai bună idee. S-ar economisi 360 de milioane de euro

Florin Birta, primarul municipiului Oradea, a declarat la Jurnalul de Seară, de la Digi24, despre comasarea alegerilor că este „cea mai bună idee, indiferent care comasare este”, având în vedere că s-ar economisi aproximativ 360 de milioane de euro.

Cosmin Prelipceanu: Comasarea alegerilor este o idee bună?

Florin Birta, primar Oradea: Cea mai bună idee.

Cosmin Prelipceanu: Localele cu europarlamentarele sau localele cu prezidențialele?

Florin Birta, primar Oradea: Indiferent care comasare este cea mai bună idee și vă spun de ce. O estimare a costurilor acestor patru rânduri de alegeri se ridică la aproximativ 760 de milioane de euro. Patru rânduri de alegeri. Dacă s-ar comasa câte două, ar însemna o reducere la jumătate, 360 de milioane de euro. Știți ce am putea face cu 360 de milioane de euro? Ăsta este defectul nostru profesional în Oradea și Bihor, gândim economiile în proiecte. Vă dau niște exemple. De exemplu un kilometru de magistral de termoficare, că tot suntem în București, costă un milion de euro, reabilitată. 350 de milioane de euro, am reabilita 350 de km, cam tot Bucureștiul, ce înseamnă rețea principală magistrală de termoficare. Am reabilita-o și bucureștenii n-ar mai rămâne fără încălzire și fără apă caldă iarna.

Cosmin Prelipceanu: Candidați comuni la președinție din partea PNL și PSD?

Florin Birta, primar Oradea: Aici trebuie văzut ce se întâmplă, dacă constituțional este în regulă acest lucru. O rotație a primilor miniștri este un lucru normal, pentru că primul ministru nu este votat de către cetățean. Președintele României este votat, la fel ca și primarul, de cetățenii României. De aceea e mai greu ca patru ani să fie un președinte, sau cinci ani să fie un președinte, după cinci ani el să nu mai candideze. Dacă este un președinte bun și și-a făcut treaba.

