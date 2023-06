Primul scandal în noua coaliție PSD-PNL. Liberalii îl acuză pe Ciolacu că nu le numește omul la SGG. Ciucă: O să discutăm

Deputatul PNL Pavel Popescu spune că liderii liberalilor se vor întâlni pentru a discuta despre tensiunile cu PSD, ca urmare a refuzului premierului Ciolacu de a semna numirea lui Mircea Abrudean în funcția de secretar general al Guvernului. El spune că există un mandat din partea Biroului Național al PNL ca primii 6 oameni din partid „să fie tot timpul cureaua de transmisie între PNL și PSD, echipa principală de negociere”. Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a confirmat, luni după ședința cu miniștrii PNL, că vor discuta despre această chestiune. Miza numirii de la SGG se pare că are legătură și cu viitoare agenție care va controla agențiile cu capital de stat.

Pavel Popescu, deputat PNL: „Toată lumea spunea că nu mai există un protocol între PNL și PSD. Este fals. Protocolul încă există, cu o singură mențiune, a fost flexibilizat, pentru că PSD a cerut Ministerul Transporturilor pentru domnul Grindeanu. Nu putea PSD să rămână fără Ministerul Transporturilor și trebuia să aibă puțină liniște în partid punându-l pe domnul Grindeanu, atunci am lăsat de la noi, ca să spun așa, Ministerul Transporturilor la PSD. Protocolul stă încă în picioare, pentru că rotativa prin ministere s-a întâmplat. Deci ceea ce trebuia să luăm, am luat, cu mențiunea că Secretarul General al Guvernului nu a fost numit, lucru care sper că se va întâmpla astăzi, dacă nu trebuie să avem o reuniune de urgență a Coaliției în care să discutăm aceste lucruri și care este de fapt problema pentru care premierul României nu acceptă.

Și dacă am ști motivele, este irelevant acest lucru, pentru că niciunul din cele două partide de coaliție nu are un drept de veto cu privire la numele pe care aceste partide le pun pe masă pentru anumite portofolii, în condițiile în care fostul prim-ministru Nicolae Ciucă nu a avut niciodată nici măcar un refuz sau comentariu cu privire la un ministru PSD. Și am avut cel puțin un ministru falimentar.

«Gentleman’s agreement» rămâne un «gentleman’s agreement». Ne așteptăm azi de la PSD să-și țină cuvântul de onoare dat”.

Întrebat ce se va întâmpla dacă premierul Marcel Ciolacu nu semnează numirea lui Mircea Abrudean în funcția de Secretar General al Guvernului, Popescu a afirmat: „Cu siguranță vom avea o reuniune a conducerii PNL și vom discuta problemele acestea în interior pentru a lua o decizie. În această zi cu siguranță conducerea partidului, formată din cei patru prim-vicepreședinți, secretarul general al partidului și președintele partidului, se vor întâlni pentru a discuta în primă etapă rezolvarea acestei probleme. Există această mandatare din partea Biroului Național al PNL ca primii 6 oameni din partid să fie tot timpul cureaua de transmisie între PNL și PSD, echipa principală de negociere, ceea ce este și normal. Întotdeauna această echipă se va întoarce la partid în BPN și avem discuții deschise și luăm decizii în funcție de opiniile celor din conducerea partidului”.

Întrebat dacă PNL a făcut un compromis atunci când l-a votat pe Adrian Câciu în funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene iar Marcel Ciolacu ar trebui să facă același compromis și să-l accepte pe Mircea Abrudean: „Mai mult decât atât. Cred că este incomparabil. Am făcut un compromis, fără doar și poate, pe mine personal mă doare puțin faptul că am făcut acest compromis, dar pentru stabilitatea acestei țări l-am făcut, deși ministrul Adrian Câciu cred că era probabil primul ministru care nu avea ce să caute în acest guvern, chiar și sub Marcel Ciolacu, pentru că ce a lăsat la Ministerul Finanțelor, unde colegul nostru Marcel Boloș are de stins niște incendii cum nu au existat în România în momentul de față în materie de gaură bugetară. Este absolut dezastru. Nu cred că se poate vorbi de un compromis din partea PSD, pentru că a-l numi pe Mircea Abrudean, care a avut un traseu impecabil din punctul de vedere al organizării cabinetului Nicolae Ciucă și a modului în care și-a desfășurat activitatea în ultimii ani în Guvernul României, pentru că Mircea Abrudean a exercitat funcția atât de secretar general adjunct al Guvernului cât și de șef de cabinet al lui Nicolae Ciucă, nu reprezintă un compromis, nu putem compara mere cu pere”.

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, după ședința de luni cu miniștrii liberali, că „o să discutăm despre această chestiune”, referindu-se la numirea lui Mircea Abrudean la SGG.

„A fost un subiect planificat de săptămâna trecută în care am avut stabilit ca în fiecare luni dimineață de la ora 08:00 ne vedem cu miniștrii PNL pentru a putea discuta subiectele de pe agenda Executivului și în felul acesta va exista o coordonare pe tot ce înseamnă problemele din Coaliție”, a mai spus Ciucă, la ieșirea din sediul liberalilor.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, s-a întâlnit luni dimineaţă, de la ora 08:00, cu miniştrii liberali din Cabinetul Ciolacu şi conducerea partidului. Întâlnirile vor avea loc săptămânal, anunţă formaţiunea. Liderul PNL a avut vineri mai multe activităţi la Palatul Victoria împreună cu premierul Marcel Ciolacu.

Miza numirii de la SGG are legătură și cu viitoare agenție care va controla agențiile cu capital de stat, spun surse politice. Șefii acestei agenții sunt numiți de premier la propunerea secretarului general al guvernului.

Dincolo de scandalul numirii lui Abrudean, liberalii sunt nemulțumiți și că Marcel Ciolacu i-a dat vicepremierului Marian Neacșu atribuții de a aviza toate deciziile cu impact bugetar. PNL consideră asta o „preluare ostilă” a ministerului Finanțelor care a revenit liberalilor la rotație, mai arată sursele citate.

Editor : Alexandru Costea