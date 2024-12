PSD nu a discutat de revocarea lui Greblă, după ce acesta s-a pozat cu apropiați ai lui Georgescu, iar soția lui i-a promovat un clip

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, a declarat luni, despre solicitarea USR de revocare a lui Toni Greblă de la şefia AEP, că nu are o părere foarte bună despre modul în care şi-a desfăşurat activitatea domnul Toni Greblă şi, dacă ar mai fi parlamentar, ar lua în considerare solicitarea USR. El a precizat că derularea efectivă a procesului electoral, şi în vară şi acum, ar putea să îi pună sub semnul întrebării continuarea mandatului.

Lucian Romaşcanu a declarat în emisiunea România Politică de la Prima News că nu s-a luat nicio decizie în şedinţa conducerii PSD privind mandatul lui Toni Greblă la şefia AEP, potrivit News.ro.

Romașcanu: Eu, ca persoană fizică nu am o părere foarte bună despre modul în care şi-a desfăşurat activitatea domnul Toni Greblă activitatea în fruntea AEP

„Dacă aş mai fi în Parlament m-aş gândi foarte serios la susţinerea unei asemenea idei a colegilor”, a mai spus Romaşcanu.

Despre replica dată de Toni Greblă, presei, când a fost întrebat despre prezenţa sa la tăierea porcului, acasă la Călin Georgescu, la Izvorani, el a cerut jurnaliştilor să întrebe porcul, că „este o lipsă de respect pe care a arătat-o faţă de presă”.

„Sigur, cu toţi mai greşim dar asta este o atitudine care arată că nu înţelege exact ce trebuie să facă, având în vedere importanţa misiunii de şef al AEP, având situaţia de fapt, că a fost acolo, doamna am înţeles că avea nişte simpatii pe Facebook, plus organizarea efectivă. Derularea efectivă a procesului electoral, şi în vară şi acum, ar putea să îi pună sub semnul întrebării continuarea”, a mai spus Romaşcanu.

USR solicită conducerii Camerei Deputaţilor şi Senatului convocarea unei şedinţe comune a celor două Camere ale Parlamentului pentru revocarea lui Toni Greblă din funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, arătând că este inacceptabil ca acesta să rămână la conducerea AEP şi să se mai ocupe de organizarea alegerilor în România, dat fiind modul catastrofal în care şi-a exercitat atribuţiile de la preluarea funcţiei.

Soția lui Toni Greblă a promovat un clip cu Călin Georgescu

Mihaela Greblă a distribuit pe Facebook, la data de 26 noiembrie, un videoclip cu Călin Georgescu, candidat pro-rus la alegerile prezidențiale.

Președintele Autorității Electorale Permanente spune că „soția mea locuiește la Târgu Jiu, iar eu la București”. „Nu are telefonul lângă ea, pentru că am aflat și eu despre această investigație pe care ați făcut-o și nu mi-a răspuns... (...) Soția mea poate să aibă simpatii, inclusiv politice”, mai spune acesta.

Toni Greblă apare în fotografii cu oameni din anturajul lui Călin Georgescu, la vila din Izvorani.

Toni Greblă, șeful Autorității Electorale Permanente, apare în imagini alături de unul dintre apropiații lui Călin Georgescu, Constantin Lupu, și de președintele AUR, George Simion, scrie cotidianul Adevărul care publică mai multe fotografii. Imaginile apar în contextul în care Călin Georgescu a declarat zero cheltuieli de campanie, iar AEP și BEC au declanșat foarte târziu o anchetă în ce privește finanțarea promovării electorale a candidatului.

