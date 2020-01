PSD urmează să depună moțiunea de cenzură azi. De câte voturi mai are nevoie pentru a demite Guvernul Orban

Tabăra PSD-UDMR are 228 de voturi, cu cinci voturi sub necesarul de 233 pentru demiterea Guvernului Orban. De unde ar putea veni voturile necesare pentru demiterea Guvernului, în contextul coalizării partidelor de dreapta în jurul Partidului Național Liberal.

Potrivit procedurii parlamentare, o moţiune de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii. Pentru a fi adoptată, o moţiune de cenzură are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Numărul total de parlamentari, în prezent, este de 465. Pentru a trece o moţiune de cenzură este nevoie de 233 de voturi.

Înainte de depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Orban, configurația parlamentară arată astfel: Din totalul de 465 de parlamentari, 198 de parlamentari vin din partea PSD, PNL are 105 parlamentari, USR are 40, UDMR are 30 de parlamentari, iar Pro România și PMP au 27, respectiv 19 parlamentari.

Totodată, ALDE are 19 parlamentari, grupul minorităților naționale este format din 17 parlamentari, iar 13 parlamentari vin din partea independenților.

Astfel, de partea demersului de demitere a Guvernului Orban sunt angrenați 232 de parlamentari, din partea PSD, UDMR, dar și din grupul Forța Națională, format din patru parlamenari, printre care Teodor Meleșcanu și Grațiela Gavrilescu, relatează Mediafax.

„Partidul Forța Națională, întrunit în Biroul Permanent Central, a hotărât susținerea moțiunii de cenzură inițiată de PSD împotriva guvernului PNL, condus de Ludovic Orban, pe motivul înlăturării incompetenților și incompetenței de la conducerea țării, respectiv a înlăturării de la putere, pe cale democratică, a actualului regim clientelar intereselor străine, regim care a atacat toate instituțiile democratice parlamentare, a subminat și continuă să submineze economia națională, afectând direct nivelul de trai al majorității românilor și viitorul țării”, se arată într-un comunicat emis de Forța Națională.

De asemenea, președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat că partidul său va aduce 30 de voturi în favoarea moțiunii de cenzură, ceea ce înseamnă că toți parlamentarii UDMR vor vota demiterea Guvernului Orban.

Așadar, matematic, barca PSD-UDMR mai are nevoie de un singur vot pentru a demite Guvernul Orban, vot care poate veni de la minorități, din partea independenților sau chiar din partea Pro România.

Deputatul PSD Petre-Florin Manole este de părere că voturile necesare ar putea veni din partea minorităților sau din partea deputaților neafiliați.

„Dacă lucrurile nu se schimbă din punct de vedere al poziționării fiecăruia dintre grupuri, ar mai fi nevoie de trei parlamentari care să susțină moțiunea de cenzură. Există un număr de parlamentari neafiliați care s-au dovedit și în trecut că au opinii diferite și minoritățile rareori în acest mandat au fost un bloc compact”, a declarat deputatul PSD Petre-Florin Manole, miercuri, pentru Mediafax.

Aripa dreaptă a Parlamentului, formată din PNL, USR și PMP, dar și ALDE se va coaliza și se va opune demiterii Guvernului Orban.

ALDE nu va vota moțiunea de cenzură, însă, Călin Popescu Tăriceanu consideră că aceasta ar putea trece: „Părerea mea este că, din calculele pe care le văd, moțiunea de cenzură are foarte multe șanse să treacă și alegerea primarilor în două tururi va rămâne numai un deziderat”.

PSD va depune joi, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban, pe motiv că Executivul și-a asumat răspunderea pe proiectul de lege care prevede alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

Președintele interimar al PSD și președinte al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat că dacă moțiunea de cenzură nu va trece, PSD va ataca legea la Curtea Constituțională.

Editor: G.C.