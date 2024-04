Rafila nu-şi aminteşte de studentul Cîrstoiu: „Am avut mii. L-am întrebat ce notă a luat. A spus că a luat peste tot numai 10”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, la Prima TV, că nu-şi aminteşte de studentul Cătălin Cîrstoiu, deşi i-a fost profesor la Facultatea de Medicină. „Am avut mii de studenţi. Nu-mi aduc aminte”, a spus Rafila. Întrebat dacă îl vede pe Cătălin Cîrstoiu ca pe o ameninţare pentru funcţia de ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila a răspuns: „Nu, deloc”, transmite News.ro.

„Dânsul mi-a spus că a fost studentul meu. Eu am avut mii de studenţi”, a spus Alexandru Rafila.



Întrebat dacă-şi aduce aminte de studentul Cîrstoiu, Alexandru Rafila a răspuns: „Am avut mii de studenţi. Nu-mi aduc aminte. L-am întrebat ce notă a luat. A spus că a luat nota 10. A spus că a luat peste tot numai nota 10”.

Alexandru Rafila a mai fost întrebat de ce PSD l-a ales pe medicul Cîrstoiu pentru Primăria Capitalei.

„Dânsul nu e ales de PSD, este ales de ambele partide. Este independent, nu are apartenenţă politică, eu sunt membru al PSD. Este o opţiune pe care o respect şi o sprijin, categoric, cum vor face toţi colegii din organizaţia Bucureşti şi nu numai. Mi se pare că a alege un medic, care este şi profesor universitar, are şi experienţă în management, nu este un lucru rău. Sănătatea este un sector important, este şi o simbolistică a sănătăţii de care are nevoie şi acest oraş”, a declarat Rafila.

Ministrul Sănătăţii îi transmite lui Cătălin Cîrstoiu „să fie firesc, să fie el însuşi”

„E la început. Trebuie să acumuleze experienţă politică, electorală. Cel mai important lucru este să fie firesc, să fie el însuşi, să spună ceea ce simte, ceea ce crede, să prezinte onest lucrurile pe care a reuşit să le realizeze în viaţă la Spitalul Universitar sau la Facultatea de Medicină, unde este decan de mai mult timp”, l-a îndemnat Rafila pe candidatul Cîrstoiu.

Întrebat dacă îl vede pe Cătălin Cîrstoiu ca pe o ameninţare pentru funcţia de ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila a replicat: „Nu, deloc. Eu n-am niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. Important e ca într-un minister să existe o continuitate a proiectelor.”

În urmă cu două săptămâni, medicul Cătălin Cîrstoiu spunea că are o relaţie foarte bună cu actualul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila.

