Raluca Turcan, fără mască de protecție la o acțiune de împădurire. Unul dintre participanți a fost internat în spital cu COVID

"Nu departe de oraș, pe dealurile de la poalele Munților Lotrului, am participat la plantarea a 1300 de puieți de gorun și pin - parte dintr-o viitoare pădure care la rândul său va deveni parte din ceea ce România are ambiția să îndeplinească: 40% suprafață împădurită. Am avut astăzi alături sibieni al căror atașament pentru comunitate și pentru oamenii care trăiesc în ea a fost demonstrat nu o dată. I-am însoțit deseori în misiunile lor la instituțiile de ocrotire socială, în acțiuni de sprijin destinate persoanelor vulnerabile, în proiecte umanitare. “Fii bun ori de câte ori este posibil” - spunea cineva. Ei bine, este posibil mereu!", este mesajul cu care Raluca Turcan a însoțit o galerie de poze din timpul acțiunii de împădurire.

Fotografiile o surprind și cu mască, și fără mască, alături de alți voluntari la acțiune, fără respectarea distanței sociale, în condițiile în care județul Sibiu se află în scenariul roșu.

Potrivit publicației Turnul Sfatului, administratorul județului Sibiu, Adrian Bibu, a fost internat în spital cu COVID la două zile după acțiunea de sâmbătă. La acțiune au mai fost președinta CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, primarul din Tălmaciu, dar și membri ai organizației locale PNL.

Raluca Turcan a declarat pentru G4Media că participanții la acțiune au trebuit să facă teste antigen înainte și că distanțarea a fost "în general respectată".

”Condiția pentru participarea la acțiunea de împădurire a fost ca fiecare participant să facă un test antigen. De asemenea, la locația din aer liber au fost disponibile măști si dezinfectanți. Cea mai apropiată localitate se afla la 6 km, unde rata de infectare era de 0,33. Fotografiile pe care le invocați nu sunt reprezentative pentru ansamblul celor aproximativ 5 ore petrecute în aer liber. Distanțarea a fost în general respectată iar măștile au fost purtate, cu puține excepții, de regulă când se făceau fotografii, se servea masa sau când se consumau băuturi răcoritoare”, a explicat Raluca Turcan, potrivit G4Media.ro.