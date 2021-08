Raluca Turcan: Nu am o opțiune împotriva lui Ludovic Orban, ci am un vot pentru Florin Cîțu

Raluca Turcan, proaspăt aleasă lider al PNL Sibiu și aflată în „tabăra” Cîțu în perspectiva Congresului PNL, a declarat că opțiunea pe care o are pentru președinția partidului nu este una împotriva lui Ludovic Orban, ci este un vot pentru Florin Cîțu și pentru moțiunea acestuia. Ea a repetat însă, fără a detalia, acuzații că Ludovic Orban a încercat să intervină personal în alegerile din organizația locală de la Sibiu, unde l-a susținut pe contracadidatul ei.

La începutul lunii august, Raluca Turcan, care candida pentru al treilea mandat de lider al PNL Sibiu, l-a acuzat pe preşedintele PNL, Ludovic Orban, de „jocuri de culise” la aceste alegeri interne locale. Ea a spus atunci că este în competiție cu șeful PNL, și nu cu Constantin Şovăială, contracandidatul ei la alegerile interne.

În acest context, ea a fost întrebată, marți seara, la Digi24, dacă a devenit personală competiția sa cu Ludovic Orban.

„Niciodată nu am luat această competiție personal și chiar și la Sibiu, când din nefericire, dl. Orban s-a implicat personal în alegerile din oragnizație, am urmărit ca organizația să nu aibă de suferit și reputația pe care și-a câștigat-o PNL Sibiu în comunitatea sibiană să nu fie amputată. Acolo am constatat că dl. Orban a intervenit personal, însă în materie de opțiune pentru președinția partidului, eu nu am o opțiune împotriva lui Ludovic Orban, ci am un vot pentru Florin Cîțu, care din punctul meu de vedere, cu moțiunea pe care a propus-o și cu echipa pe care o are în jur, va putea să garanteze modernizarea României”, a declarat Raluca Turcan marți seara, la Digi24.

„Multă lume în decursul timpului m-a întrebat cum am putut să colaborez cu Ludovic Orban după jignirile pe care mi le-a adus în trecut. Am făcut-o pentru că am considerat că PNL merită acest efort şi l-am iertat (...). Acum se încearcă jocuri de culise la Sibiu (...), domnule preşedinte Ludovic Orban, pentru că m-aţi întrebat şi m-aţi provocat să vă spun de ce nu vă susţin”, afirma Raluca Turcan, conform Agerpres, la alegerile de la organizația PNL Sibiu.

În replică, Ludovic Orban, a declarat presei că acuzele Ralucăi Turcan sunt „pure invenţii”. El a mai a spus că nu ştie de ce fosta sa „mână dreaptă” din guvern, Raluca Turcan, nu îl susţine la şefia partidului, aşa că a decis să nu o mai susţină nici el pentru conducerea organizaţiei judeţene a formaţiunii.

