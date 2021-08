Orban: Aș fi vrut să o susțin pe Raluca Turcan, care a fost mâna mea dreaptă, dar ea nu mă susține. Nu știu de ce

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Sibiu, că nu ştie de ce fosta sa "mână dreaptă" din guvern, Raluca Turcan, nu îl susţine la şefia partidului, aşa că a decis să nu o mai susţină nici el pentru conducerea organizaţiei sibiene a formaţiunii. Orban a precizat că Raluca Turcan a făcut parte din „echipa câștigătoare”.

"Aş fi vrut să vin aici să o susţin pe Raluca Turcan, dar, din păcate, Raluca Turcan a luat decizia să nu mă susţină pe mine. Nu ştiu de ce", a spus Ludovic Orban, citat de Agerpres.

Liderul PNL a afirmat că Raluca Turcan a făcut parte din „echipa câștigătoare”.

„Raluca Turcan a făcut parte din echipa câștigătoare a PNL și când am câștigat europarlamentarele, și când am câștigat prezidențialele cu cel mai mare scor care l-a obținut vreodată un candidat de dreapta, am câștigat împreună alegerile locale, și chiar dacă n-am câștigat alegerile parlamentare din cauza unei guvernări în pandemie, cea mai grea perioadă din România, în care Raluca Turcan a fost mâna mea dreaptă ca vicepremier, a luat decizia să nu rămână în echipa câștigătoare”, a spus Ludovic Orban, citat de Mediafax.

„Dumneavoastră alegeți, gândiți, se poate și altfel, se poate și mai bine, se poate și mai uniți, se poate și cu mai multă sinceritate, se poate și cu mai multă onestitate”, le-a transmis Orban liberalilor din Sibiu.

Premierul Florin Cîţu, prezent la eveniment, a spus că "atmosfera este relaxată".

"Sunt aici pentru a o susţine pe doamna Raluca Turcan, pentru încă un mandat, într-o filială de succes, la Sibiu, o filială care a dat multe personalităţi ale politicii româneşti, cum e şi domnul preşedinte (Klaus Iohannis - n.r.), aşa că suntem aici să o susţinem. Nu doar aparent, este o atmosferă relaxată la Sibiu, întotdeauna este aşa la Sibiu", a declarat premierul Florin Cîţu.

Premierul a mai afirmat că numele planului național de investiții, care se va derula pe șapte ani, va fi Anghel Saligny.

„Ordonanța care permite fiecărei autorități locale să se împrumute din Trezorerie este pentru români. Sunt autorități locale care au nevoie de finanțare, se pot împrumuta la dobânzi mai bune și o fac pentru români. Faptul că facem planul național de investiții Angel Saligniy, pentru că acesta o să fie numele panului național de investiții, pe următorii șapte ani de zile cu un buget de aproximativ 50 de miliardede lei, îl facem pentru români, pentru românii vor beneficia de drumuri asfaltate, de canalizare și de apă. Lucruri care trebuiau făcute acum 20 de ani, de 10 ani. Trebuie să fi mai curajoși. Această guvernare depinde de noi să fie de succes”, spune Florin Cîțu, citat de Mediafax.

El le-a cerut colegilor din Sibiu să prezinte public realizările guvernării liberale.

„E bine să mai ieșiți în spațiul public să vă lăudați, pentru că aveți cu ce. Dacă nu, o să vă laud eu. (...) Sunteți cea mai performantă filială din țară. Să anulăm acel zgomot de fond care spune că la guvernare te erodezi. Guvernarea merge foarte bine. E adevărat că zgomotul de fond ascunde acest lucru. E prima oară când creșterea economică se bazează doar pe investiții. În aceași timp, în luna iulie e prima oară când avem veniturile egale cu cheltuielile. Asta însemană guvernare liberală, te folosești de investiții, să investești, să ai creștere economică, apoi să împarți”, conchide Cîțu.

Preşedinta Organizaţiei Judeţene a PNL Sibiu, deputata Raluca Turcan, va încerca vineri să obţină al treilea mandat de lider judeţean liberal, avându-l contracandidat pe deputatul Constantin Şovăială, potrivit informaţiilor furnizate de partid.

La şedinţa Comitetului de Coordonare Judeţean al PNL Sibiu de vineri au sosit 350 de delegaţi din judeţ, dar şi premierul Florin Cîţu, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, ministrul Energiei, Virgil Popescu, şi primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, precum şi europarlamentarul Rareş Bogdan.

