Rareș Bogdan l-a acuzat pe premierul Ungariei Viktor Orban, aflat în vizită în România, că practică dublul-limbaj în relația cu Uniunea Europeană. Totodată, liberalul susține că oficialul de la Budapesta va folosi momentul de la școala de vară de la Băile Tușnad pentru a lansa mesaje politice către maghiarii din Transilvania.

Întrebat la Digi24 dacă premierul ungar Viktor Orban ar putea să-și tempereze discursul critic la adresa Uniunii Europene, prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan s-a arătat sceptic. El a explicat că oficialul de la Budapesta nu va rata șansa să lanseze mesaje către locuitorii din Transilvania cu cetățenie maghiară

„Va face ce dorește. Viktor Orban este un politician profilat într-un anumit stil, nu cred ca-si va schimba stilul în momentul acesta. Mai ales că folosește momentul de la Băile Tușnad pentru a da niște mesaje către alegătorii săi din Transilvania. Și aici mă refer la cei care au și cetățenie maghiară și votează cu FIDESZ. Cred că politicienii români îi vor răspunde pe măsura. Om vedea mesajele pe care le va da Viktor Orban. Ce vă pot spune e că relația în momentul acesta dintre Orban si Comisia Europeană, Consiliu e mai tensionată ca oricând”, a afirmat liberalul.

El l-a criticat apoi pe Viktor Orban pentru dublul limbaj practicat în relația cu Uniunea Europeană.

„Orice om de bună credință când vede dublu limbaj trebuie sa-si pună întrebări. Viktor Orban pe de o parte întinde mâna și cere bani europeni. Solicită fonduri pentru agricultori pentru că-i moare agricultura fără subvenția europeană. Nu e de 2,1 mld. pe an cât are România, dar tot este de 800 de milioane pe an. O sumă foarte mare. Solicită banii pentru dezvoltarea regionala, pentru energie verde dar în același timp trage cu tunul în structurile UE și ne explică cum ar trebui să intrăm în dialog cu Putin, cum războiul nu-i vina Rusiei - ci că e vina noastră, a Parlamentului European, a Comisiei, doar a Rusiei nu.

Continuă dialogul cu China deși Europa are niște acorduri rupte, cel puțin pe parte de investiții cu China. Viktor Orban practică un limbaj dublu care i-a mers până acum pentru că a lipsit fermitatea din partea Uniunii Europene. Sper ca ea să revină și lucrurile să fie clare. Cine vrea să stea în marea familie europeană trebuie să respecte regulile”, a mai adăugat Rareș Bogdan.

Acesta din urmă a mai arătat și că premierul Marcel Ciolacu a luat decizia potrivită de a nu boicota vizita lui Viktor Orban în România.

„Nu consider că dialogul pentru un politician român, indiferent care e acesta, și nu mă puteți suspiciona de simpatie pentru Marcel Ciolacu, dar dialogul între un oficial român și un oficial a unui stat vecin care ocupă o poziție, chiar și tranzitorie la nivel european, nu poate fi decât benefică. Sunt susținător al dialogului, nu cred ca blocarea telefoanelor e soluția. Chiar și în cele mai tensionate momente”, a relatat Rareș Bodan.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a ajuns vineri dimineață la București și s-a întâlnit cu premierul Marcel Ciolacu. Pe agenda discuțiilor a fost și aderarea deplină a României la Spațiul Schengen. Orban a anunțat că subiectul va fi pus pe agenda liderilor europeni în această toamnă, în condițiile în care Ungaria deține președinția rotativă a Consiliului UE. Cu toate astea, Rareș Bogdan se arată sceptic și spune că nu se încrede în cuvândul oficialului maghiar.

Editor : Iulian Bîrzoi