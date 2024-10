Prim-vicepreședintele liberal, Rareș Bogdan, a declarat joi seară, la Digi24, întrebat dacă este de acord cu Elena Lasconi care îl vrea pe premierul ungar Viktor Orban persona non grata, că „noi trebuie să negociem beneficii pentru România nu să închidem granițele”.

Elena Lasconi a declarat în emisiunea „În fața ta” că vrea să-l declare pe Viktor Orban persona non grata pentru că este „o persoană controversată, care e văzută mai mult înspre direcția Rusia”.

Întrebat dacă este de acord cu președinta USR, Rareș Bogdan a spus: „Acum chiar când conduc Președinția Consiliului nu i-aș duce în zona asta de persona non grata, că am nevoie să fie pus Schengen-ul peste două sau trei săptămâni Nu glumesc când spun că aș vrea ca până în data de 1 decembrie, cel târziu 1 decembrie, să nu creadă cineva că există o conotație electorală, există premise având în vedere că s-a încheiat perioada electorală din Austria.(...)Eu sunt un om care știe că politica înseamnă arta negocierii și diplomație.(...) Noi trebuie să negociem beneficii pentru România nu să închidem granițele și să spunem că ăla e persona non grata”, a declarat Rareș Bogdan.

A devenit deja tradiție ca Universitatea de Vară de la Băile Tușnad să fie scena de pe care Viktor Orban își promovează ideologia. Anul acesta, premierul ungar i-a luat apărarea Rusiei despre care a spus că este descrisă ca țară neo-stalinistă, dar că această imagine nu este adevărată.

„Rusia este descrisă ca o țară rigidă neo-stalinistă, această imagine nu este adevărată. Rusia este prea mare (în termeni de suprafață) pentru populația sa și este, de asemenea, „sub conducere hiper-rațională”, o țară condusă, adică logică, calmă și previzibilă. În schimb, comportamentul Occidentului nu este rațional. După cum a spus prim-ministrul, „pe cer au apărut doi sori și a apărut o contradicție sub forma ascensiunii Chinei și a Asiei, care ar trebui gestionată, dar noi nu suntem capabili”, a afirmat atunci Viktor Orban.

Editor : C.L.B.