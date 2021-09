Rareș Bogdan: Suntem șocați de iresponsabilitatea USR PLUS. Este incredibil să abandonezi România cu aplauze

Rareș Bogdan a comentat demisia miniștrilor USR PLUS din Guvernul Cîțu. Europarlamentarul PNL se arată șocat de gestul partenerilor de guvernare și spune că oamenii au dat votul acestei coaliții ca să guverneze responsabil, nu să „avem orgolii, nu să avem gesturi copilărești și nu să fugim de la guvernare”.

Rareș Bogdan: Mergem înainte și guvernăm România. Suntem un partid responsabil aflat în parteneriat cu președintele Klaus Iohannis. Suntem șocați de iresponsabilitatea colegilor noștri de guvernare.

Este absolut incredibil să abandonezi România cu aplauze, să fugi de la guvernare cu aplauze într-un moment în care trebuie să înceapă școala - 3,5 milioane de copii în această țară, avem valul 4 care se apropie, suntem în plină etapă de vaccinare și suntem pe punctul în care, în 2, 3 săptămâni semnăm cel mai important program de investiții pe care l-a avut această țară – PNRR, 29,2 miliarde de euro, plus că implementăm un program de la care a pornit mărul discordiei, un program pentru comunitățile din mediul rural, pentru acei români care nu locuiesc în cartierul Primăverii, care nu locuiesc în Cluj, Timișoara, Iași sau în Constanța, în Brașov, ci care locuiesc în 54% dintre comunitățile din România, adică în zona rurală și, care, din păcate, după 31 de ani nu au șansa 69% dintre români să nu aibă aducțiune la rețelele de gaz, 54% la rețelele de canalizare și 29% la rețelele de apă.

Probabil asta i-a deranjat pe colegii din USR PLUS care au electoratul cu precădere în zonele urbane, și au considerat că guvernul Cîțu poate să abandoneze zona rurală. Niciodată nu vom abandona românii oriunde s-ar afla ei. Este o seară critică, tragică, pe care niciodată nu mi-aș fi închipuit-o atunci când protestam la doi pași de această vilă în Piața Victoriei, alături de sute de mii de români la minus 30 de grade, sau plus 40 de grade luând gaze în ochi.

Oamenii care ne-au dat votul și care au fost alături de noi acolo ne-au cerut să guvernăm responsabil. Nu să avem orgolii, nu să avem gesturi copilărești și nu să fugim de la guvernare. Dar nu e prima dată.

Eu aștept ca cei de la USR PLUS să-și revină, cred în continuare că pentru România cea mai bună soluție este o coaliție de dreapta asumată în jurul PNL. Cred că USR PLUS are încă posibilitatea să revină cu miniștri în afară de Ion Stelian și să-l înlocuiască, să vină cu un nou nume la Ministerul Justiției, dar în celași timp, chiar dacă pare foarte târziu, cred că măcar în ultimul ceas trebuie să înțeleagă. Oamenii aceștia cred că nu au înțeles că nu poți fi într-o revoluție continuă.

