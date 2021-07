Războiul Cîțu-Orban, faza pe amintiri. „M-am înscris în 90 în PNL” „Și eu m-am înscris tot în 90, dar eu am rămas membru”

Florin Cîțu și Ludovic Orban au continuat războiul declarațiilor și vineri, la conferința de alegeri a PNL Vâlcea. Premierul a povestit cum a ajuns el membru al partidului în 1990, iar președintele actual al PNL a ținut să puncteze că și el tot în acel an s-a înscris în partid.

„Am să vă spun o poveste pe care nu am mai spus-o, dar o știu prietenii mei apropiați. În '90 eram în clasa a 12-a și, nu știu câți dintre dvs știți unde era sediul PNL în '90 -pe Calea lui Traian, unde este CEC acum... O căsuță mică, cu afișe cu Radu Câmpeanu, înainte de alegeri... Și în 90, cu un grup de prieteni și cu, cei care o cunoașteți pe doamna profesoară de engleză, am fost și ne-am înscris în Partidul Național Liberal. În 90, cred că era februarie-martie, înainte de alegeri. Deci atunci a început povestea mea cu Partidul Național Liberal. După ceea am plecat din țară și am reînnoit povestea în 2016, la București”, a spus Florin Cîțu.

„Și eu m-am înscris în Partidul Național Liberal în 1990, dar eu am rămas membru 30 de ani, alături de dvs”, a povestit și Ludovic Orban, în fața aceleiași audiențe.

"De fiecare dată când am intrat într-o competiţie, am câştigat-o. Pe 25 septembrie, votaţi bine şi vom guverna România cel puţin 8 ani de zile", le-a transmis Cîţu delegaţilor aflaţi în sală.

El a arătat că această competiţie trebuie să întărească partidul, iar formaţiunea să fie reprezentată la vârf de cei mai buni.

"De fapt, această competiţie trebuie să ne întărească. De aceea îi alegem pe cei mai buni, ca de la vârf începând să fim cei mai buni pentru că în luptă suntem cu cei de la PSD. Şi lupta nu e uşoară. (...) Acesta ar trebui să fie, de fapt, obiectivul pentru 2024 - şi primăria municipiului Râmnicu Vâlcea şi Consiliul Judeţean. Şi aş vrea ca acest obiectiv să ni-l asumăm cu toţii, în toată ţara, nu doar la Râmnicu Vâlcea, să luăm toate primăriile de municipiu şi toate consiliile judeţene. Asta înseamnă să vrei să câştigi", a spus Cîţu în discursul său.

Totodată, el a arătat că zona Olteniei, care a fost "vitregită" de resurse în ultimii ani, va beneficia de fonduri care vor fi folosite "cu cap".

"Resursele vor veni, dar noi le vom folosi cu cap, pentru că asta facem noi ca liberali. Nu aruncăm resurse peste tot doar ca să dăm bani să se vadă că am dat. Nu! Vrem să vedem şi rezultate şi asta vrem să le arătăm oamenilor în 2024, că banii i-am folosit cu folos", a mai spus premierul.

