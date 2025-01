Crin Antonescu a avut blocat postul de profesor titular de istorie timp de 24 de ani la unul dintre cele mai bune licee din Tulcea, potrivit unor dezvăluiri ale G4Media. Candidatul coaliției la prezidențiale a spus însă, într-o reacție pentru Digi 24, că nu a cerut acest lucru.

Rezervarea este prevăzută de lege pentru toți demnitarii, care sunt și profesori. Mai mult, fostul lider liberal spune că nu vede niciun motiv pentru care ar fi trebuit să renunțe la această facilitate.

Situația reamintește de cazul actualului președinte Klaus Iohannis, care a avut blocat postul de profesor titular de fizică la Sibiu timp de 27 de ani, adică până ce a depus cererea de pensionare.

„Eu eram titular la liceul Spiru Haret din Tulcea. În 1992 am devenit parlamentar. Prin efectul legii, titulatura mea pe acel post a fost rezervată. Asta este legea care a fost valabilă pentru mine și pentru foarte mulți alți parlamentari. Eu am fost parlamentar până în 2016. În decembrie 2016 mi-a încetat ultimul mandat. În ianuarie 2017 am notificat liceul sau inspectoratul școlar, nu mai rețin, cu faptul că nu mai doresc să revin pe acel post și atunci probabil s-a dar concurs sau s-a dat altă titularizare”, a explicat Crin Antonescu, într-o reacție pentru Digi24.

El a mai spus că nun a solicitat niciodată nicio rezervare sau nicio prelungire de rezervare.

„Pur și simplu postul, titulatura mea pe post, nu postul în sine, titulatura mea a fost rezervată prin efectul legii și nici nu văd de ce ar fi trebuit să renunț, pentru că era dreptul meu conferit de lege. Era postul pe care-l avusesem prin concurs și pe care aveam titular. Nu văd de ce ar fi trebuit să renunț atâta vreme cât eram parlamentar”, a completat Antonescu.

Ionuț Moșteanu (USR): Un profesor tânăr din Tulcea nu a putut să se titularizeze din cauză că ținea Antonescu postul blocat

USR l-a criticat pe Crin Antonescu, pe care îl compară cu Klaus Iohannis, date fiind informațiile recente apărute în presă referitoare la postul de profesor pe care l-a ținut blocat peste 20 de ani.

„El poate să zică. Nu mă mai interesează că eu mă duc la Bruxelles, mă plimb la Bruxelles, am altă treabă. Stau 10 ani. Un profesor din Tulcea, tânăr, nu a putut să se titularizeze pentru că își ținea Antonescu postul blocat”, a spus purtătorul de cuvânt al USR, Ionuț Moșteanu.

De cealaltă parte, liberalul Mircea Abrudean sare în apărarea candidatului și susține că CV-ul lui Crin Antonescu este unul transparent și că românii știu ce a făcut acesta de-a lungul timpului. A fost la Bruxelles.

„A fost la Bruxelles și ce-a făcut concret? Dar ce a făcut 10 ani? Ce? Un proiect, o ONG, o meditație, că e profesor, ceva?”, a întrebat Ionuț Moșteanu.

„A fost transparent în legătură cu ce a făcut în ultimii ani. Are un CV transparent”, a răspuns Abrudean.

Candidatul comun al coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale a avut blocat postul de profesor titular de istorie la cel mai bun liceu din Tulcea timp de 24 de ani, arată informațiilor obținute într-o anchetă G4Media, EduPedu și Info Sud-Est.

Editor : Ana Petrescu