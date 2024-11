Marcel Ciolacu a declarat că nu a comentat niciodată decizia vreunui magistrat sau a CCR, fiind întrebat de hotărârea Curții de renumărare a tuturor voturilor din primul tur al alegerilor prezidențiale.

El a amintit că i-a felicitat pe cei doi candidați care au intrat în turul doi.

„Cum, de altfel, ați văzut că eu, după alegeri, am venit în fața dumneavoastră și am anunțat că-i felicit pe cei doi din turul 2 și că Partidul Social Democrat nu face nicio solicitare la BEC, fiincă așa se erau timpurile atunci și așa era legal. Nu va face nicio solicitare de renumărare. Nu este o solicitare. Eu nu-mi doresc nimic. Eu știu că sunt doi candidați în turul doi cărora le-am urat succes. Pe doamna Lasconi chiar am sunat-o. Eu personal am greșit. Mi-asum acest lucru. Nu mai este vorba despre cineva anume, este vorba despre viitorul nostru, al tuturor”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi la sediul PSD din Capitală.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a completat că nu are nicio părere privind decizia Curții Constituționale.

„Niciodată nu am comentat decizia unui magistrat sau a CCR”, a conchis Ciolacu.

Editor : Ana Petrescu