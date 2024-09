Reacția lui Nicolae Ciucă la atacurile lansate de site-urile fantomă. Ce spune despre legăturile cu Mircea Geoană

Nicolae Ciucă a catalogat atacurile venite prin intermediul unor site-uri fantomă drept „regretabile”. Candidatul Partidului Național Liberal (PNL) la alegerile prezidențiale i-a răspuns și lui Mircea Geoană, după ce Digi24.ro a arătat legăturile dintre oamenii fostului număr doi din NATO și site-ul „unpostasinslujbatarii.ro”.

Reamintim că, începând cu luna iulie a acestui an, a apărut un site care îl cataloghează pe Nicolae Ciucă drept „un poștaș în slujba țării” și care conține numeroase atacuri la adresa candidatului liberal.

„Iată cât de multă diversiune se folosește în campania politică. Este absolut regretabil că nu există un angajament responsabil pentru aceste atacuri, până la urmă, atacurile respective crează premisele unui dialog și a unui răspuns argumentativ la toate”, a comentat Nicolae Ciucă, miercuri seară, la emisiunea În Opoziție cu Denise Rifai.

Pentru că domeniul „unpostasinslujbatarii.ro” a fost înregistrat pe persoană fizică, nu am reușit să aflăm din surse deschise cine l-a înregistrat sau alte date relevante din acest punct de vedere, iar demersurile oficiale de a afla cine e în spatele site-ului sunt blocate din cauza protecției datelor personale (GDPR).

Însă, un mail venit pe adresa redacției a indicat faptul că site-ul care îl atacă pe Ciucă ar fi fost creat de o companie apropiată de Mircea Geoană. Detalii, aici.

„Domnul Mircea Geoană nu putea să se comporte altfel decât așa cum se obișnuiește în interiorul partidului care sunt continuatorii propagandei și politicii fostului partid comunist”, a fost răspunsul lui Nicolae Ciucă pentru Mircea Geoană.

Într-o reacție acordată Digi24.ro, candidatul independent Mircea Geoană a negat acuzațiile.

„Nu am apelat și nu voi apela niciodată, nici eu, nici echipa mea, la astfel de practici larg răspândite din păcate. Eu, însumi, am fost ținta unor astfel de campanii negative, plătite din banii publici, pe care partidele politice îi primesc sub formă de subvenții”, a transmis Mircea Geoană, într-o reacție acordată Digi24.ro.

Un site similar cu cel care îl atacă pe Nicolae Ciucă a fost creat și cu imaginea Elenei Lasconi. O analiză Digi24.ro a arătat că există mai multe pagini de Facebook care distribuie concomitent conținutul celor două site-uri, dar și materiale de campanie ale lui Mircea Geoană.

Editor : M.G.