Nicușor Dan a declarat, duminică la Digi24, că hotărârea lui Crin Antonescu de a nu mai fi candidatul coaliție la prezidențiale nu a fost una potrivită și va afecta imaginea României. El vede mică probabilitatea ca PSD-PNL-UDMR să mai susțină vreun alt candidat comun la alegeri.

„Da, nu știu. De obicei mai am informații din interior, dar suntem în perioada de sărbători și lumea are alte preocupări. Nu știu. În orice caz, pentru imaginea României nu a fost ceva potrivit. Deja avem niște alegeri, avem niște contestări, avem o dată incertă a viitoarelor alegeri și tipul acesta de anunțuri nu cred că face bine imaginii. Nu face bine”, a afirmat Nicușor Dan, întrebat dacă lipsa de susținere a lui Crin Antonescu vine dinspre PNL sau mai degrabă dinspre PSD, duminică la Digi24.

Chestionat dacă a fost o greșeală anunțul lui Crin Antonescu, primarul Capitalei a răspuns: „Asta fiecare decide pentru el ce e bine, ce e rău”.

Nicușor Dan a mai spus că mai speră să fie susținut de coaliția PSD-PNL-UDMR, dar hotărârea trebuie să o ia fiecare partid și probabilitatea ca aceste formațiuni să mai susțină un candidat comun la prezidențiale este redusă, în acest moment.

„Cred că este destul de puțin probabil pentru aceste partide din coaliția de guvernare”, a precizatcandidatul independent la alegeri.

Nicușor Dan: E mică probabilitatea săîmi susțină candidatura partidele din coaliție

Chestionat dacă mai speră la o susținere din partea coaliției, Nicușor Dan a replicat: „Eu am făcut un anunț. La momentul acela nu exista un candidat al coaliției și am spus că mi-aș dori evident susținerea cât mai multor partide pro-occidentale”.

„Anunțul rămâne valabil. În condițiile în care coaliția care, în momentul de față face majoritate în Parlmanent și Guvernul, a stabilit că va avea un candidat comun, probabilitatea e mică ca vreunul dintre aceste partide sau toate dintre aceste partide să mă susțină. Da, merg mai departe și cred că alegerile pentru președinte sunt alegeri pentru persoane și cred că, așa cum am văzut la prezidențialele din noiembrie, așa cum am văzut și la alegerile locale din București, simpatizanții partidelor se orientează către candidatul pe care îl doresc. Eu am avut o relație foarte bună cu partidele de drepata, inclusiv PNL. Am făcut campanie comună pentru București în 2020, am avut colaborare locală bună cu PNL. Deci există o compatibilitate cu electoratul de dreapta”, a completat edilul general.

El a mai spus că nu se pune problema să se retragă din competiția pentru Palatul Cotroceni.

Pe data de 16 decembrie 2024, Nicușor Dan și-a anunțat candidatura independentă la prezidențiale și a precizat că își dorește să fie susținut de PSD-PNL-UDMR.

Pe 28 decembrie 2024, cele trei partide din coaliție au decis calendarul alegerilor prezidențiale 2025, conform surselor Digi24. Primul tur a fost programat pe 23 martie, iar al doilea pe 6 aprilie. Până la acest moment, Guvernul nu a emis vreo hotărâre care să decidă aceste date.

