Reacția PSD la anunțata rezoluție a PE pentru România

Liderul delegaţiei României în grupul S&D din Parlamentul European, eurodeputatul PSD Dan Nica, a declarat, pentru Agerpres, că preşedintele Klaus Iohannis va avea parte de marea provocare a carierei în sesiunea plenară din 22-25 octombrie, când se va vota o rezoluţie privind situaţia din România, şi că va avea de ales între a adopta o atitudine politicianistă sau a constata că România, ţară al cărei preşedinte este, este folosită ca monedă de schimb.

Sursă foto: Agerpres

„Astăzi (joi - n.r.) s-a discutat în Conferinţa Preşedinţilor aprobarea dezbaterii pentru România. A fost aprobată pe 1 octombrie, dar ghiciţi ce. Nu se spune nimic despre ce anume o să se discute, care sunt lucrurile avute în vedere, adică facem această dezbatere pentru că.... Ceea ce arată că am intrat într-o zonă a politicianismului dus la absurd. Apropierea campaniei electorale pur şi simplu unora le-a luat minţile şi vor face tot felul de acţiuni, încercând să caute tot felul de ţapi ispăşitori sau lucruri de care să se agaţe în proiectele lor politicianiste. Iar acum au început să se agaţe de ţara noastră”, a declarat Dan Nica pentru Agerpres.



Liderul delegaţiei României în grupul Alianţa Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor (S&D) a precizat că votul asupra rezoluţiei dezbătute pe 1 octombrie va avea loc în sesiunea 22-25 octombrie, când la Strasbourg este invitat şi preşedintele Klaus Iohannis, care ar trebui să susţină un discurs pe tema viitorului Uniunii Europene.



„Cred că va fi marea provocarea a domniei sale, cred că în toţi anii de mandat nu a avut o situaţie mai interesantă decât cea în care se va găsi atunci. Să adopte din nou o atitudine politicianistă sau să constate că România, ţară al cărei preşedinte este, este folosită ca monedă de schimb. Şi domnia sa să spună, eu aşa aş spune dacă aş fi preşedinte, «Politica până aici, până când discutăm despre ţara mea». România folosită ca monedă de schimb? Cum anume poate fi acceptată o asemenea situaţie?”, a adăugat Dan Nica.

Eurodeputatul PSD afirmă că politicianul care doreşte folosirea României ca monedă de schimb este liderul grupului Partidului Popular European (PPE) în Parlamentul European, Manfred Weber.



„Ieri (miercuri - n.r.) au fost două momente. Un moment în care domnul (Jean-Claude) Juncker a vorbit despre starea Uniunii şi nu a avut de reproşat absolut nimic României şi, după-amiază, în a doua parte, un al doilea moment în care dl Weber, liderul grupului PPE, a avut un discurs violent la adresa României, a Slovaciei şi a Maltei, pe principul că dacă Ungaria este o ţară care trebuie să fie pedepsită - Ungaria (Fidesz, partid aflat la guvernare - n.r.) fiind membră a PPE, ca şi PNL-ul nostru de altfel - atunci la schimb şi România, peste două săptămâni, hai s-o pedepsim”, a afirmat Nica.



„Pe mine m-a şocat ideea de schimb. Eu am crezut tot timpul, şi asta am apreciat la Comisia Europeană, că fiecare ţară trebuie judecată în funcţie de meritele, de greşelile ei, de lucrurile care sunt bune sau mai puţin bune, dar precizate cu subiect şi predicat, ori am constatat o inducere a unei idei care am crezut că a fost abandonată acum 60 de ani. Ştiţi că ultima dată când România a fost folosită ca monedă de schimb a fost ca urmare a pactului de la Ialta, când a fost România contra Grecia. Grecia a rămas ţară capitalistă şi România a fost transformată în ţară comunistă şi au nenorocit trei generaţii de români”, a mai spus el.



Nica spune că Manfred Weber este primul politician european pe care l-a auzit discutând despre România ca monedă de schimb şi că a făcut asta fără a încerca măcar să salveze aparenţele. „Un om inteligent tăcea, chiar dacă asta avea în cap”, a mai spus Dan Nica. El crede că nimic nu este imposibil în viziunea lui Manfred Weber, nici măcar o eventuală discuţie despre activarea articolului 7 din Tratatul de la Lisabona în cazul României.



Pe de altă parte, el afirmă că este şocat de faptul că nimeni nu ştie care va fi tema dezbaterii. „Toată lumea este şocată, pentru că atunci când propui o rezoluţie în Parlamentul European trebuie să ai la bază nişte argumente juridice. Şi cred că acest lucru se va vedea, va fi o dificultate pentru cei care au propus această dezbatere în perioada următoare. Pur şi simplu vor avea o dezbatere politicianistă pe principiul ai şapcă sau n-ai şapcă”, crede Dan Nica.



„Am fost sunat şi de la Ministerul de Externe, de toată lumea, crezând că dacă sunt aici ştiu mai multe. Am întrebat şi eu stafful, secretariatul, dacă cei care au solicitat au depus vreun document referitor la subiecte. Nu există nimic, doar o solicitare de dezbatere. Am înţeles că nu e ceva normal, vom vedea ce zic serviciile juridice ale Parlamentului, dacă se poate face o dezbatere în orb”, a subliniat Nica.



El a precizat că dezbaterea a fost propusă de grupul Verzilor, „cei care din şase în şase luni propun o dezbatere pe România pentru că ei vor să aducă USR-ul alături de ei”.



„Cei de la USR mereu îi roagă să mai facă ceva să mai dea în România, în guvern, în PSD, în ce-o fi, uitând că a da în România, înseamnă să dai în toţi românii. Că aici nu este cu nuanţe, aici nu se vorbeşte de PSD, se vorbeşte despre România, România, România. Şi dacă tot dăm cu noroi în România de fiecare dată, lucrurile nu vor putea fi mai bune, ci eventual doar mai proaste. Pentru că oamenii vor începe să aibă semne de întrebare în privinţa ţării noastre, vor începe să se gândească de două ori dacă investesc în România”, este de părere liderul delegaţiei României la S&D.

Liderii grupurilor politice au decis, joi, ca în octombrie să fie adoptată o rezoluție în privința țării noastre. Dacă la dezbaterea rezoluției va fi invitată să participe premierul Viorica Dăncilă, în momentul votului, la Parlamentul European are programată o intervenție președintele Klaus Iohannis.

