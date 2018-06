Reacţie "la cald" a lui Toader după declaraţiile lui Iohannis

Ministrul Justiţiei a avut o replică-fulger la declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis, în condiţiile în care acesta din urmă s-a referit la independenţa procurorilor şi activitatea acestora "sub autoritatea ministrului Justiţiei".

"A nu se confunda independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor/constand in administrarea probatoriului, adoptarea solutiilor legale/, cu faptul ca acestia isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei, referitoare la administrarea justitiei sau promovarea politicii penale !", a fost reacţia "la cald", pe Facebook, a minstrului Justiţiei, Tudorel Toader.

Ocupat cu audierea în secţia pentru procuori a CSM a procurorului Felix Oliver Bănilă, propus de Toader la şefia DIICOT, ministrul de resort şi-a făcut însă timp şi pentru declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis.

"În Constituție avem un articol care spune că procurorii funcționează sub autoritatea ministrului. Eu înțeleg în felul următor: ministrul ar trebui să aibă o autoritate în domeniu și să o folosească pentru a apară independența procuroruilor, pentru a-i apara, chiar pe procuror în dezaterea publică pentru că munca procurorilor este extrem de dificilă. În niciun caz, autoritatea mininistrului din articolul din Constituție nu înseamnă și nu poate să însemne că procurorii sunt în subordinea ministrului. Nimeni nu îi poate plasa în subordinea ministrului”, a explicat, printre altele, şeful statului.