Reacții după acuzele de antisemitism pe care Ilan Laufer le aduce președintelui Iohannis

Ilan Laufer, respins de președintele Klaus Iohannis pentru postul de ministru al dezvoltării, a surprins, marți seara, cu o declarație în care a reacționat acuzându-l pe șeful statului că prin faptul că nu l-a vrut în fruntea acestui important minister își dovedește antisemitismul. Declarațiile, șocante, au stârnit numeroase reacții și au fost comentate „la cald” de invitații „Jurnalului de seară”:

Prima reacție a lui Moise Guran a fost ironică: „Aș vrea să vorbesc primul aici și să nu mă discriminezi, pentru că doamna Olguța Vasilescu e olteancă, iar eu în calitate de oltean, simt așa, că și doamna Olguța Vasilescu a fost discriminată și n-aș vrea cumva să simt vreo discriminare aici, în platoul Digi24”. Apoi a remarcat o gafă pe care a făcut-o Ilan Laufer: „Nu știe unde e Guvernul israelian. A zis că e la Tel Aviv. După ce ne-a explicat cât de evreu e domnia sa și cum neamțul, mă rog, n-a zis neamțul, președintele României, l-a discriminat, eu consider că de-aia nu l-a numit ministru. Eu nu știu să existe un drept, așa, pentru oricine, orice nație de pe Pământ, să fii numit ministru dacă ești evreu, neamț, român, țigan, rom sau alt fel. Competențele nu au legătură cu rasa sau cu religia. Am asistat la un circ foarte ieftin în momentul de față, încerc doar să înțeleg de ce și mi-e frică să fac speculații”.

Dan Turturică: „Eu cred că elementul-cheie din discursul lui nu este povestea cu antisemitismul, de fapt. Este povestea cu: i se va fabrica cât de curând un dosar. Asta, cuplată cu o întrebare retorică dacă nu cumva un dosar va fi invocat ca motiv, care a venit puțin mai târziu, cred că asta îl doare cu adevărat pe domnul Laufer, nu povestea cu antisemitismul (...) Ilan Laufer na scos o vorbă la mijlocul lunii august, în acest an, când patru cetățeni israelieni nevinovați au fost bătuți de către forțele de ordine. Cred că și atunci era un moment, dacă sensibilitatea sa față de acest subiect este atât de mare, săracu', ofta din 3 în 3 secunde, era gâtuit de emoţie, mă aşteptam să iasă pe 11 august, să spună că e un gest clar de antisemitism din partea forţelor de ordine”

Moise Guran: „Singura speculație pe care pot să o fac în momentul ăsta e că PSD probabil se pregătește să mai zăngănească puțin amenințarea cu suspendarea președintelui, o amenințare goală de conținut. Nu cred că au majoritate în Parlament să-l suspende pe președinte (...) E o diversiune, pierdem timpul vorbind despre Ilan Laufer”.

Sebastian Zachman, jurnalist Adevărul: „Dacă dl. Laufer a fost bun în guvernul Tudose, de ce nu l-a păstrat dl. Dragnea și în Guvernul Dăncilă? Îmi pare rău că dl. Laufer, din punct de vedere moral, se folosește de o dramă personală, drama familiei sale, pe care o pune pe masa dlui Dragnea ca să o folosească liderul PSD în confruntarea sa cu președintele Klaus Iohannis. Aici nu vorbim despre etnie sau despre religie, ci despre competențe. A terminat Educație Fizică și Sport și s-a remarcat prin apariția în reviste glossy. Deci, el mai degrabă e bun pe partea de dezvoltare personală cel mult, nu de dezvoltare regională, unde trebuie să gestioneze bugete de miliarde de lei. În seara asta a vorbit de fapt dl. Liviu Dragnea prin dl. Laufer. O să mai vedeți această temă la anul, în campania pentru alegerile prezidențiale”.

Dr. Mircea Morariu, profesor universitar, Oradea Foto: captură TV

Mircea Morariu, profesor universitar, Oradea: „Mi se pare interesant de remarcat altceva: discursul dlui Laufer a fost extrem de prost construit. Nu știu cine l-a inspirat. Dincolo de faptul că a comis niște greșeli care arată cât este de neinstruit în domeniul politicii externe, pe lângă greșeala cu capitala Israelului, a vorbit despre preluarea președinției Consiliului Europei. Dar domnul Laufer ce-a făcut? A vorbit despre faptul că este discriminat fiind evreu, de ce? A folosit sintagma: dl. Iohannis este etnic german. Or, dl. Laufer se pare că habar nu are că în sistemul juridic internațional, în momentul în care încerci să te aperi într-un proces și acuzi pe cineva că e din cauză că aparține unei anumite etnii, din momentul acela pur și simplu ai pierdut procesul. Cred că a greșit imens domnul Laufer și a dovedit că nici nu prea știe să folosească nici dumnealui limba română. Ați văzut cu câtă greutate citea respectivul text, ezita, este, cred, din clubul doamnei Dăncilă și al celorlalte personaje cu serioase probleme de școlarizare, chiar dacă, din câte știu, dumnealui chiar a absolvit la vreme și la cursuri de zi o facultate den educație fizică și sport. Cred că a fost prost sfătuit, iar dacă sfatul i-a venit din partea consilierilor israelieni ai domnului Dragnea chiar cred că avem o problemă. Uită, de asemenea, că până acum, de câteva ori, dl. Dragnea l-a acuzat de diverse lucruri pe președinte tocmai folosindu-se apartenența domniei sale la etnia germană. Și numai de așa ceva, de un conflict între minorități, nu cred că aveam nevoie în România astăzi. (Credeți că discursul lui Ilan Laufer are un public, îi va impresiona pe români?) Mă îndoiesc. Era bine ca dl. Laufer să facă cu totul altceva decât să iasă în public. Nu, nu va avea niciun fel de efect, este pur și simplu o mutare greșită, care arată încă o dată că dl. Laufer nu prea este familiarizat cu ceea ce înseamnă politica. N-are ceea ce se cheamă stilistica apariției publice”.

Reacții în mediul universitar

SNSPA condamnă, într-un comunicat, declarațiile lui Ilan Laufer, pe care le consideră „neargumentate şi iresponsabile”, și le recomandă politicienilor să se abțină de la declarații publice pe subiecte pe care nu le înțeleg sau în privința cărora nu au suficientă documentare:

Iată comunicatul SNSPA:

„SNSPA condamnă declarațiile domnului Ilan Laufer ca fiind neargumentate şi iresponsabile. Astfel de declarații nu își au locul într-o societate civilizată şi afectează imaginea ţării, atât în interiorul societăţii româneşti, cât şi în relaţia cu Statul Israel şi cu celelalte state.

Constatăm cu dezamagire că folosirea unui subiect atât de sensibil ca antisemitismul a devenit un clişeu în spaţiul public, fără o înțelegere corespunzătoare a dimensiunii istorice a acestuia. În calitate de Școală de guvernare, SNSPA face eforturi în consolidarea educaţiei tinerilor pentru a cunoaşte ororile trecutului şi pentru evitarea folosirii arbitrare a termenului de antisemitism în limbajul uzual.

Le recomandăm politicienilor să se abțină de la declaraţii pe subiecte pe care nu le înţeleg sau să se documenteze înainte de a face afirmaţii publice. Totodată, facem apel la toți actorii spațiului public să aibă un discurs corespunzător şi să dea dovadă de responsabilitate, cu atât mai mult într-un context politic tensionat”.

Și alți profesori universitari au reacționat, marți seara, prin postări pe Facebook, la ceea ce a declarat Ilan Laufer. Iată două dintre postări:

Liviu Rotman, profesor SNSPA: „Aud stupefiat despre declaratiile lui Ilan Laufer, in care il acuza pe presedintele Iohanes de antisemitism. Mi se pare mai mult decat revoltator, folosirea unui subiect atat de sensibil si important pentru replici politice. Cred ca Laufer si cei ce stau in spatele lui sunt iresponsabili! Nu numai ca declaratiile lui Laufer nu sunt argumentate, dar ele pot provoca o consolidare a antisemitismului. As zice ca fostul ministru face jocul unor forte antisemite. Personal, condamn declaratiile lui Lauder”. (sursa: Facebook)

Andrei Oișteanu, istoric: „N-am sa scriu despre "imaginea evreului Ilan Laufer in cultura romana". Am sa spun doar ca, in masura in care conteaza, ma alatur si eu indignarii prietenilor mei Liviu Rotman si Michael Shafir. Declaratiile lui Ilan Laufer din sediul PSD sunt revoltatoare. Folosirea politica a ecuatiei "toti nemtii (inclusiv Angela Merkel, Claus Iohannis etc.) sunt nazisti" si "toti evreii (inclusiv Ilan Laufer) sunt victime ale antisemitismului" este periculoasa si iresponsabila. Mai ales cand vine (cum aud pe surse) din grota cu damf PRM-ist pe nume Codrin Stefanescu. Partid populist, ultranationalist si xenofob, PSDragnea nu are nicio jena, nicio masura. Nu m-au surprins nici declaratiile la TVR (!) ale lui Doru Bushcu, de la "Catavencii". El a sustinut ca, chipurile, Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania tace vinovata, protejandu-l pe Iohannis, pentru ca (cum se stie! / kak izvestno! - ar fi spus propagandistul stalinist) aceasta comunitate ar fi intzesata de comunisti si securisti de pe vremea lui Ceausescu. Bushcu (ce cadere spectaculoasa in cazul lui, ca la finalul filmului "Zorba Grecul") foloseste clishee antisemite ca sa pozeze in luptator impotriva antisemitismului”.(sursa: Facebook)

