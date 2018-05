Recepție tensionată, azi, la Cotroceni

Recepţie tensionată de Ziua Europei la Cotroceni. Preşedintele Klaus Iohannis se va întâlni pentru prima dată față în față cu premierul Viorica Dăncilă, după ce i-a cerut de două ori să demisioneze de la conducerea Guvernului.

Foto: presidency.ro

La recepţie va participa şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea. Acesta a declarat, luni, că preşedintele nu va avea timp să se apropie de Viorica Dăncilă, pentru că vor fi mulţi oameni la recepţia de Ziua Europei. În schimb, preşedintele Senatului a anunţat că nu va participa la recepţie și nici ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, care a declarat că la ora recepției, 14:00, se va afla în Parlament pentru audieri.

Recepţia de Ziua Europei oferită de Administraţia Prezidenţială are loc miercuri, la Cotroceni, în contextul disputelor între Guvern şi preşedintele Klaus Iohannis, care i-a cerut de două ori premierului Viorica Dăncilă să demisioneze, pentru „a face loc unor oameni responsabili şi competenţi”. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că va merge la recepţie împreună cu premierul Viorica Dăncilă, cu miniştrii, cu primarul general, Gabriela Firea, şi cu primarii de sectoare, afirmând că decizia este de a marca Ziua Europei şi de a nu merge pe calea scandalului, relatează News.ro.

„Este din ce în ce mai vizibil că Dragnea şi ai lui nu au nicio soluţie pentru o guvernare bună şi eficientă”, declara preşedintele luni seara. El a mai spus, comentând execuţia bugetară pe primul trimestru al acestui an, că PSD că este incapabil să ţină ordine în finanţele publice, iar după trei prim-miniştri şi tot atâţia şefi la ANAF, cel mai vizibil efect este incertitudinea şi lipsa de predictibilitate.

În replică, liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus că Iohannis a prezentat o listă întreagă de minciuni, care pot constitui un atac la siguranţa naţională, că toate datele economice indică o creştere şi o evoluţie pozitivă, iar premierul nu are niciun motiv să demisioneze.

Liviu Dragnea a susţinut însă că PSD nu vrea escaladarea acestui conflict, astfel că atât el, cât şi premierul Viorica Dăncilă, miniştrii, primarul Capitalei, Gabriela Firea, şi primarii de sectoare vor merge la recepţia de miercuri de la Palatul Cotroceni, care nu este „proprietatea privată a cuiva”.

„Este decizia noastră de a marca Ziua Europei şi de a nu merge pe calea scandalului. Nici eu şi nici Guvernul nu avem niciun război cu preşedintele Iohannis, dar am decis să reacţionăm. Nu mai putem sta să nu replicăm, să nu spunem adevărul şi să lăsăm să se multiplice niste minciuni, din dorinţa de a păstra o relaţie căreia nu-i văd un viitor. (...) Este un limbaj sub nivelul unui preşedinte al României, dar este o decizie asumată şi fiecare va suporta consecinţele”, a spus Liviu Dragnea la Antena 3, luni seară, după declaraţiile preşedintelui.

Dragnea a spus, tot luni, că nu va merge singur la recepţie: „(...) Nu merg singur, pentru că e vorba de a marca ziua de 9 Mai. Nu dorim să escaladăm un conflict cu care tot insistă, noi avem treabă de făcut la Parlament, la Guvern. Este o invitaţie instituţională, nu este invitaţie personală, la nuntă sau la botez, o să mergem acolo mai mulţi. Guvernul, şi primarul general a zis că vrea să vină, şi primarii de sectoare. Marcăm momentul, Ziua Europei, şi plecăm, doar nu o să stăm noaptea (la Cotroceni - n.r.)”.

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, nu va fi prezent însă la evenimentul de la Cotroceni. Preşedintele Senatului declara că a luat decizia de a nu participa la manifestările de Ziua Europei organizate la Palatul Cotroceni, considerând că şeful statului, prin ultimele declaraţii, l-a jignit pe prim-ministru, iar premierul are nevoie de sprijinul partenerilor.

„Am luat decizia, ţinând cont de atitudinea preşedintelui din ultima perioadă, de a nu participa la sărbătorirea Zilei Europei pe 9 Mai. Nu voi da curs invitaţiei de a merge la Cotroceni la această recepţie pentru că mi se pare că preşedintele prin declaraţiile pe care le-a făcut a jignit grav premierul şi suntem membri ai coaliţiei de guvernare şi solidari cu premierul. Primul ministru cred are nevoie de sprijinul partenerilor şi de aceea am discutat cu colegii mei şi am luat hotărârea să nu participăm la această recepţie”, a afirmat Tăriceanu, vineri.

Anul trecut, la recepţia oferită de către Administraţia Prezidenţială de Ziua Europei a participat şi preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, la invitaţia preşedintelui Klaus Iohannis.

La ceremonie au fost prezenţi premierul de atunci Sorin Grindeanu, mai mulţi miniştri, foştii preşedinţi Traian Băsescu şi Ion Iliescu, patriarhul Daniel, procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, procurorul general Augustin lazăr, fostul premier Dacian Cioloş, actuali şi foşti parlamentari. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, şi preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, au venit în timpul discursului preşedintelui CE. De la recepţia a lipsit primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.