Replica lui Teodorovici pentru Iohannis. Noi acuzații la adresa președintelui

România se împrumută mai scump din cauza declaraţiilor politice fără temei, acuză ministrul de finanţe. Eugen Teodorovici arată cu degetul spre Klaus Iohannis şi spune că, din cauza lui, aceste costuri suplimentare vor trebui suportate de toţi românii. Ministrul l-a acuzat pe președinte că prin mesajele transmise la adresa economiei. dă semnale negative în piaţă.

„Costul îl suportă toți românii. Ştie foarte bine domnul preşedinte, pentru că şi dânsul a fost primar. A făcut un buget, ştie ce înseamnă, într-un an de zile, finanţarea, cheltuielile de personal şi nu numai. Sunt colegi din celelalte partide care au fost, poate, în anumite funcţii publice şi ştiu cum se face acest lucru. Sunt diferenţe de cost datorate acestor declaraţii interne fără temei. Şi o să aratăm publicului larg, în următoarele zile, cum aceste ieşiri în piaţă ale Ministerului de Finanţe s-au soldat cu necumpărarea din piaţă a unor sume de bani, pentru că erau costurile foarte mari. Sau chiar când a trebuit să luăm pentru finanţarea curentă, ne-a costat ceva în plus. Şi sunt strict motivele declaraţiilor politice făcute fără temei. (...) Când tu spui că inflaţia va fi de 12%, când însuşi guvernatorul Băncii Naţionale spune clar că, de la 5,2, inflaţia va scădea...Dacă şi Banca Naţională îţi spune acest lucru, tu cum susţii asta? Sau spune: Nu mai trimiteţi bani în ţară, dragi români, pentru că cineva din România vi-i fură, cu siguranţă. Sau: Mai sunt bani de pensii sau de salarii? Cel din piaţă, investitorul în titluri de stat, să spunem, deja are un semnal că vine cu un cost mai mare, atunci când cumpără titluri de stat”, a explicat Eugen Teodorovici, joi seara, la Antena 3.

Sugestia lui Teodorovici penru președinte este ca acesta să își exprime criticile „într-un cadru restrâns”.

Ministrul finanţelor promite, pe de altă parte, că va veni cu dovezi că sunt bani pentru pensii şi salarii. Vineri este ziua în care ar trebui să primim execuţia bugetară. Şi acolo se va vedea mai clar evoluţia cheltuielilor raportată la evoluţia veniturilor. Eugen Teodorovici respinge astfel criticile preşedintelui Klaus Iohannis. În plus, ministrul finanţelor spune şi că pensiile vor creşte cu 10% din vară, aşa cum s-a angajat Guvernul.

„Pentru fiecare măsură pe care noi am avut-o pentru acest an, efectul bugetar sau impactul bugetar a fost prevăzut în acest an. Tot ce s-a prevăzut în acest an se va realiza. Nu sunt şi nu vor fi probleme nici pe pensii, nici pe salarii. Ne uităm foarte atent pe fiecare cifră. Am şi datele preliminare. O să fie mâine (vineri - n.r.) postate pe site-ul Ministerului de Finanţe, pentru că atunci este termenul legal. Datele arată că suntem în graficul pe care l-am avut încă de la început de an, grafic pe baza căruia am şi estimat şi am aprobat în Parlament bugetul pe 2018. Pot să fie, într-un an, fluctuatii, în zona TVA, în zona de accize, în zone diferite, dar, per total, în acest an, vom fi aşa cum ne-am angajat pe planul de încasări şi nu numai.(...) Avem de dat, dar trebuie să şi aducem în economie bani. Sunt foarte multe zone de unde se pot aduce bani, fără să punem poveri în plus. Cum a spus președintele Dragnea, se continuă această abordare de relaxare, în sensul bun”, a declarat Eugen Teodorovici, joi seara, la Antena 3.

„Sunt demnitar român”. Aceasta este explicația pe care Eugen Teodorovici le-o dă celor care îl întreabă cum și-a permis, în declarația de miercuri la adresa președintelui Iohannis, „să se bage pe zona de justiţie”.

Teodorovici i-a transmis din nou preşedintelui Iohannis că „trebuie să înţeleagă că un Guvern este responsabil de politica fiscală”, iar dacă ceva nu merge, cetăţeanul îl sancţionează la vot, în timp ce şeful statului este obligat să ia atitudine pe tema justiţiei. Teodorovici a susţinut, de asemenea, că obligaţia şefului statului este „să aibă dialog, nu să dea mesaje care să incite”.

„Trebuie să fie clar că politica fiscală este responsabilitatea Guvernului, iar tu, ca preşedinte, adresează-te pe ceea ce ne doare de foarte mulţi ani - justitia, legile, modul în care suntem judecaţi, mii de dosare trimise către parchete pe zona de economie (...) Preşedintele este obligat să ia atitudine pe acest subiect, trebuie sa fie dispus la dialog, nu sa dea mesaje care sa irite şi să incite. Treaba cu demisia (ceruta premierului Viorica Dăncilă -n.r.) - ce treabă ai tu ca preşedinte? Eşti obligat să ai dialog pînă în ultima clipă de mandat, nu ai voie să te superi pe nimeni”, a mai spus Teodorovici.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, după ce a vizitat uzina Dacia din Mioveni, că aşteaptă nişte răspunsuri mai convingătoare de la Guvern cu privire la situaţia banilor pentru pensii şi salarii. De asemenea, i-a transmis ministrului de finanţe, Eugen Teodorovici, care a spus că preşedintele nu are dreptul să ceară explicaţii Guvernului cu privire la situaţia financiară, că este în măsură să facă asta.

Întrebat dacă este mulţumit de răspunsurile date de Guvern după ce a întrebat dacă mai sunt bani de salarii şi pensii, preşedintele a răspuns: “Haideţi să mai aşteptăm, poate primim răspunsuri mai convingătoare”.

Referitor la declaraţiile ministrului de finanţe, Eugen Teodorovici, potrivit cărora preşedintele nu este în măsură să cerea explicaţii Guvernului pe tema salariilor şi pensiilor, acesta a spus: „Iată că sunt în măsură”.

Atacurile preşedintelui Klaus Iohannis la adresa Guvernului sunt nejustificate, în contextul în care problema pensiilor şi a salariilor reprezintă atributul Executivului, iar preşedintele ar trebui să aibă o poziţie foarte clară în legătură cu ceea ce se întâmplă în justiţie, în condiţiile în care există „oameni care au stat în închisoare în mod nejustificat”, a afirmat miercuri ministrul finanţelor, Eugen Teodorovici, în cadrul unei conferinţe de presă.

(surse: Digi24, News.ro)