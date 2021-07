România promite sprijin total pentru reformarea Republicii Moldova: „Mesaj ferm de deschidere și disponibilitate din partea noastră”

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut vineri, o întrevedere cu Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, chiar în ziua în care Curtea Constituțională a țării vecine a validat rezultatul alegerilor parlamentare, câștigate de partidul PAS, urmând să fie învestit un nou guvern de la care, a spus Aurescu, se așteaptă îndeplinirea reformelor promise, care să repună Republica Moldova pe drumul european.

Bogdan Aurescu a declarat, în conferința de presă comună susținută cu Maia Sandu, că România a sprijinit și va continua să sprijine și mai eforturile de reformă, pe toate palierele, și a anunțat că cele două părți au agreat crearea unui grup informal bilateral de lucru pentru identificarea priorităților de cooperare în perioada următoare. Astfel se va urmări sprijinirea punerii în aplicare a reformelor de către noul executiv, implementarea accelerată a proiectelor bilaterale prioritare în curs și identificarea de noi proiecte și programe, inclusiv pe baza priorităților de guvernare și a necesităților concrete pe termen scurt și mediu.

O atenție deosebită va fi acordată continuării în ritm accelerat a proiectelor strategice de interconectare, inclusiv a celor din sfera energiei și transporturilor, precum și derulării și multiplicării de programe de asistență, ambele cu rezultate pozitive, în beneficiul direct al cetățenilor Republicii Moldova, a arătat ministrul Afacerilor Externe român.

„Avem încredere în programul de reforme asumat de doamna Președinte Maia Sandu, încredere reafirmată și cu ocazia vizitei pe care domnul Președinte Klaus Iohannis a făcut-o în decembrie anul trecut, la Chișinău.

Am fost mereu și vom fi și în viitor alături de domnia sa și de Guvernul care își va începe în curând mandatul, în eforturile de avansare a acestor reforme, care sunt de natură să consolideze poziția Republicii Moldova ca partener solid în relația cu Uniunea Europeană”, a spus Bogdan Aurescu în cadrul conferinței de presă.

Din nefericire, a spus acesta, „proiectele de pe agenda bilaterală guvernamentală au avansat prea puțin și prea lent în ultima perioadă, din motive care nu au ținut de România”. „De aceea, contăm pe o cooperare reînnoită cu viitorul Guvern”, a explicat el.

„Mă aflu aici pentru a transmite astăzi asigurările noastre, ale domnului Președinte Iohannis, ale Guvernului condus de domnul Florin Cîțu, că România este pregătită pentru o accelerare a realizării tuturor acestor proiecte şi o multiplicare a acestora. Sprijinul României pentru Republica Moldova se va consolida în toate domeniile de interes major pentru dezvoltarea și modernizarea statului, pentru creșterea rezilienței sale în fața tuturor provocărilor cu care se confruntă. Este mesaj ferm de deschidere și disponibilitate depline din partea noastră, care îmi doresc să ajungă la toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de limba maternă vorbită, de regiunea în care se află, dacă se află la sat sau la oraș, și indiferent de vârstă.

Astăzi am discutat despre importanța convenirii unui nou program de asistență nerambursabilă, care să îndeplinească funcțiile Acordului privind asistența nerambursabilă de 100 milioane euro, semnat în 2010 și ieșit din vigoare, din păcate, în martie, în acest an.

Noi am depus eforturi susținute pentru a prelungi valabilitatea acestui Acord, dar, din motive care nu au fost imputabile părții române, s-a ajuns la ieșirea din vigoare a Acordului. Cu toate acestea, Acordul acesta a permis finanțarea de către România, peste un deceniu, a unor proiecte emblematice și în beneficiul real al cetățenilor: peste 1.000 de grădinițe, instituții școlare, asigurarea de contribuții la dezvoltarea gazoductului Iași-Chișinău.

De asemenea, vreau să vă anunț că am decis, ca ministru de externe al României, acordarea unei noi contribuții voluntare din partea României, în valoare de 300.000 euro, prin intermediul European Endowment for Democracy, în scopul implementării de proiecte pentru susținerea societății civile și a presei independente din Republica Moldova. Această asistență financiară este atribuită în conformitate cu pachetul de sprijin anunțat de către domnul Președinte Klaus Iohannis în decembrie anul trecut, la Chișinău, și vine în continuarea contribuției voluntare similare, de 250.000 euro, pe care am acordat-o anul trecut, în luna noiembrie. Am plecat de la premisa, în acordarea acestei asistențe, că susținerea societății civile și presei independente din Republica Moldova reprezintă elemente centrale pentru dezvoltarea unei societăți democratice, reziliente și incluzive.

Am discutat, de asemenea, despre proiectele de interconectare din sfera energiei și din sfera infrastructurii de transport. Trebuie să lucrăm împreună, în mod susținut, pentru avansarea și operaționalizarea acestora.

România este, prin urmare, angajată în implementarea unor proiecte care pot să aducă dezvoltare și bunăstare pe termen mediu și lung, beneficii concrete pentru cetățeni, inclusiv oportunități de ordin economic și social. Am dat astăzi, ca exemplu, necesitatea implementării cât mai rapide a Acordului privind reglementarea construirii unor apeducte, având în vedere intenția autorităților din regiunile limitrofe Prutului de a coopera în domeniul serviciilor de alimentare cu apă, care trebuie să fie ameliorate.

Chiar dacă România este principalul partener comercial al Republicii Moldova, dorim o consolidare a investițiilor românești în Republica Moldova și am discutat și despre acest aspect”, a mai declarat Bogdan Aurescu.

Maia Sandu a mulţumit României pentru sprijinul substanţial în combaterea pandemiei de COVID-19, în special pentru donaţiile semnificative de vaccin. ''Astăzi, în Moldova va ajunge un nou lot de peste 100 de mii de doze de vaccin Pfizer-BioNTech, oferit de România, care devine astfel cel mai mare donator individual de vaccin pentru ţara noastră'', a spus Maia Sandu în declaraţia de presă făcută după întâlnirea cu ministrul român de externe, Bogdan Aurescu.

Editor : Adriana Duțulescu