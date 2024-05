Scandal în Coaliție: Liberalii vor tăierea cheltuielilor. Ciolacu: Nu accept ca activitatea Guvernului să fie decisă doar de Coaliție

Promisiunile Guvernului au prins Coaliția din urmă. Cheltuielile statului sunt prea mari, iar acum trebuie pusă frână. PNL vine cu propunerea ca instituțiile statului să se pună pe economisit, spun surse, adică să cumpere strictul necesar. Mai mult, Coaliția va tranșa azi subiectul salariului minim, după ce premierul Ciolacu a anunțat majorarea fără a se sfătui cu colegii de guvernare.

Coaliţia se reuneşte, luni, de la ora 15.00, pe agenda discuţiilor fiind majorarea salariului minim, anunţată de premierul Marcel Ciolacu după Consiliul Tripartit de săptămâna trecută, când scria pe Facebook că de la 1 iulie, salariul minim va creşte la 3.700 de lei brut. Liberalii nu au ştiut de această decizie, potrivit unor surse, astfel că subiectul se va afla pe agenda Coaliţiei. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, despre majorarea salariului minim, anunţată săptămâna trecută, că este o decizie luată pe data de 15 decembrie, în Coaliţie şi nu îşi aduce aminte să fi fost altă decizie.

„De la 1 iulie, salariul minim va creşte la 3.700 de lei brut. Totodată, vom menţine până la sfârşitul anului facilitatea acordată angajatorilor privind cei 200 de lei scutiţi de taxe. Suntem în direcţia corectă către implementarea salariului minim european”, a anunţat premierul, într-o postare pe Facebook.

Ulterior, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă a fost întrebat la Euronews România dacă este sau nu o abordare populistă declaraţia făcută de premierul Marcel Ciolacu despre creşterea salariului minim.

„Nu am văzut-o, nu ştiu detalii despre ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, nu pot să comentez”, a afirmat Nicolae Ciucă.



El a fost întrebat dacă o asemenea declaraţie nu ar fi trebuit să fie făcută după consultarea în Coaliţie.

„De regulă, toate aceste aspecte care au vizat decizii importante au fost discutate în Coaliţie. Probabil că după întâlnirea cu Comisia Tripartită vom avea o discuţie şi în Coaliţie”, a transmis liderul PNL.

Ciolacu spune că a fost o decizie luată în Coaliție

Premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat la o acţiune electorală la care participa împreună cu caniddatul PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea, despre tensiunile din Coaliţie privind salariul minim.

„E o decizie luată pe data de, cred, 15 decembrie, în Coaliţie, de noi toţi, că se merge cu salariul minim de 3.300 de la 1 ianuarie, urmând ca pe urmă să fie mărit la 1 iunie. Nu-mi aduc aminte ca, până s-a luat decizia....cu adevărat împreună cu partenerii sociali, cu sindicatele, la Guvern, să fi fost altă decizie, deci, cu alte cuvinte, eu am respectat această decizie”, a spus şeful Executivului.



Premierul a mai spus că în ceea ce priveşte 200 de lei neimpozabili există o lege cu caracter temporar, care se termină pe data de 31 decembrie.

Liberalii vor reducerea cheltuielilor bugetarilor

Potrivit unor surse, liberalii nu se opun deciziei de majorare a salariului minim, dar spun că „asta trebuia să se discute cu Patronatele”. Ei au adăugat că singura problemă e cu cheltuielile bugetarilor, explicând că au crescut încasările, dar și cheltuielile, iar diferența dintre acestea este de 10%.

Ei au mai subliniat că „trebuie să reducem cheltuielile bugetare”, pentru că „nu mai putem funcționa așa”.

De asemenea, PNL ar fi venit și cu o propunere, aceea de a se limita cheltuielile în ministere și instituții, înainte de posibila rectificare bugetară, neluându-se în calcul tăierea de salarii sau o reorganizare.

Liberalii vor discuta luni această propunere cu Marcel Ciolacu, sperând că se va aplica cât mai curând, „dacă vrem să ne încadrăm în deficitul stabilit până la final de an”.

Ciolacu nu e de acord cu propunerea PNL

Marcel Ciolacu a declarat luni, despre intenţia liberalilor de a veni în Coaliţie cu o ordonanţă privind noi tăieri de cheltuileli că el, în calitate de şef al Executivului, nu o să accepte ca activitatea Guvernului să fie coordonată şi decisă în totalitate într-o coaliţie politică, pentru că ne întoarcem la experienţa avută de coaliţia PNL-USR.

Premierul a precizat că nu au nicio creştere a cheltuielilor, deşi pe ultima lună au fost cheltuieli de aproape 70 de miliarde, pentru că s-a mutat plata pensiilor, de sărbătorile pascale, ceea ce reprezintă 0,5% din PIB.

Premierul a fost întrebat despre intenţia liberalilor de a veni în Coaliţie cu o nouă Ordonanţă de tăiere de cheltuieli bugetare.

„Astăzi, la ora 15.00, l-am chemat pe domnul Boloş. Politica fiscală într-un stat normal o face ministrul de Finanţe, împreună cu Guvernul. Eu, Marcel Ciolacu, prim-ministrul României, nu o să accept ca activitatea Guvernului să fie coordonată şi decisă în totalitate într-o coaliţie politică, pentru că ne întoarcem la experienţa avută de coaliţia PNL-USR”, a precizat premierul.

Marcel Ciolacu a ţinut să precizeze că „nu avem nicio creştere a cheltuielilor”.

„Creşterea cheltuielilor, vă spun încă o dată, e normal, pe ultima lună au fost cheltuieli de aproape 70 de miliarede. Oameni buni, am mutat pensiile, 0,5% din PIB. Ce vreţi, să vă spun că e o catastrofă, când era ceva predictibil că vor creşte cheltuieille, mutând, ca oamenii să îşi primească pensiile înainte de sărbătorile pascale? La cheltuieli, haideţi să vedem exact fiecare capitol despre ce este vorba. Am văzut în faţa vreunui minister, să cărau dulapuri? Că eu nu am văzut”, a mai spus premierul Ciolacu.

