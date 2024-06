Ciucă, despre alegerile prezidenţiale: Este nevoie ca PNL şi PSD să vină fiecare cu propriul candidat

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că este nevoie ca PNL şi PSD să vină cu propriii candidaţi la alegerile prezidenţiale. El spune că este normal ca Marcel Ciolacu să candideze din partea PSD.

„Cred că, în momentul de faţă, este nevoie ca fiecare dintre cele două partide să vină cu propriul candidat, pentru că vorbim de cea mai reprezentativă funcţie în statul român, vorbim de persoana care primeşte cel mai mare vot de încredere din partea cetăţenilor români şi există totuşi, oricât de mult am vrea noi să vorbim despre această coaliţie şi beneficiile unei guvern stabile, există hardcore-ul votanţilor, şi de o parte, şi de cealaltă, care cu certitudine nu se vor duce să voteze un candidat comun. (...) Dacă ne uităm la cifre, vedem că lista comună din punctul meu de vedere a îndeplinit obiectivul pe care noi ni l-am propus, adică să câştigăm jumătate plus unu din mandate. Am câştigat peste 50%, deci este foarte clar că în momentul de faţă, politic, ne-am îndeplinit obiectivul cu lista comună. Dar, dacă ne ducem pe scorurile obţinute de PNL şi PSD, vedem că ele nu mai sunt în acelaşi echilibru. Separat, cele două partide, suma procentelor este mult mai mare decât cel obţinut pe lista comună. Ca atare, este absolut de luat în seamă, ca o lecţie învăţată, că este bine ca fiecare dintre cele două partide să aibă drumul său”, a declarat Nicolae Ciucă duminică seară la Prima News, potrivit Agerpres.

Răspunzând unei întrebări, Ciucă a subliniat că cel mai dezirabil scenariu este ca PSD şi PNL să aibă candidaţi separaţi la prezidenţiale.

„Da, este cel mai bun lucru, pentru democraţie, pentru electoratele fiecăruia dintre cele două partide”, a spus preşedintele PNL.

Ciucă despre Ciolacu: „Cred că este normal să candideze”

De asemenea, Nicolae Ciucă a fost întrebat dacă Marcel Ciolacu va candida la alegerile prezidenţiale.

„Dacă mergem prin similitudine, eu cred că este normal să candideze. Este preşedinte de partid, este premier în funcţie (...) Eu cred că da. Nu sunt sigur. Îmi exprim o abordare, o modalitate, de a vedea lucrurile”, a răspuns Ciucă.

Preşedintele PNL a recunoscut că ar fi de preferat o construcţie de dreapta, însă scorul electoral obţinut de ADU nu asigură o majoritate.

„Păi trebuie să ne uităm la cifre şi vedem care este scorul final. Putem cu acest scor final să facem o majoritate consistentă? Nu putem. Deci nu există în momentul de faţă perspectiva unei majorităţi. Perspectiva de majoritate şi de asigurare a stabilităţii ţării a fost pe această formulă (alianţa cu PSD - n.r.). Dacă mâine am avea un scor care să ne confere o majoritate, sigur că ar fi de preferat să avem un construct politic pe dreapta (...) Politicienii trebuie să aibă o mare capacitate de autocontrol, moderaţie şi modestie, pentru că ceea ce s-a întâmplat în alegerile de acum, oamenii au taxat şi lipsa de modestie. E bine să fim modeşti, să vorbim cu oamenii, să stăm de vorbă cu ei, să aflăm care sunt problemele”, a subliniat Ciucă.

Totodată, el spune că se aşteaptă să aibă un dialog bun cu Elena Lasconi, cea care şi-a anunţat candidatura la şefia USR.

„Poate reuşim să avem dialog. Eu vreau dialog cu toată lumea, pentru că aşa mi se pare normal. Dacă nu ne vorbim? Am mai avut cu cineva o discuţie şi tot timpul repeta aceleaşi probleme. Da, am înţeles problemele, putem să venim şi cu soluţii? (...) O cunosc pe doamna Lasconi, ne-am întâlnit de două-trei ori. Este o doamnă cât se poate de respectabilă şi mă aştept să avem un dialog cât se poate de bun”, a precizat Ciucă.

